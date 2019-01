Beváltotta-e a reményeket a veszprémi kettős körforgalom?

Másfél hónapja, december elején adták át Veszprém belvárosában a kettős körforgalmat. Az azóta eltelt időszakban rengeteg kritika érte a beruházást, ezért megkérdeztük a szakembert, szerinte mennyire váltotta be a két körforgalom a hozzá fűzött reményeket.

A fejlesztéstől az önkormányzat azt várja, hogy a csomópontok áteresztőképessége növekszik, vagyis a körforgalmak befejezése után gyorsabban lehet áthaladni a belvároson – hangzott el 2018 februárjában, a kettős körforgalommal kapcsolatos munkálatokról tartott sajtótájékoztatón.

2018. december elejére a beruházás elkészült, a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Kórház utca – Mártírok úti csomópontban egy hagyományos négyágú körforgalom épült, míg a Budapest út – Brusznyai Árpád utca – Mártírok úti csomópontban a lámpás kereszteződést váltotta ki az új turbókörforgalom. A körforgalmat úgy építették ki, hogyha később szükséges lenne, a reggeli és délutáni csúcsforgalomban jelzőlámpák szabályozzák majd a gyalogosok közlekedését.

A megnyitás óta eltelt időszakban a különböző fórumokat elárasztották a többnyire erősen kritikus vélemények:

„Hétfő reggel a pláza utánig ért a sor a Budapest úton… Míg a gyalogosforgalmat nem oldják meg, rosszabb ez a verzió, mint az előző.” „Reggel a MOL-kúttól a postáig 25 perc! Gratulálok!” „Azért készült drága pénzen a turbókörforgalom, hogy kiváltsa a lámpás kereszteződést. Ehhez képest most lámpás gyalogátkelő lesz???” „Ha lámpát tesznek, akkor az egész körforgalom okafogyottá válik. Nem vagyunk előrébb, mint az eredeti lámpás esetben.” „Várható volt, hogy ez lesz. Alap, hogy körforgalomhoz nem rakunk zebrát. Aluljáró kellett volna a Meki-OTP-Metro háromszög közé.” „Minden reggel bevillan egy mondat, amikor a zebrákhoz érek autóval: Fuss, Forest, fuss!!!” „Ekkora forgalmat nem bír már el a belváros, és ugyanez a helyzet a Házgyári úttal is. Ezen a körforgalom nem segít.” „Nagyon jól meg lett csinálva, nyugat-európai színvonal. Már csak sokaknak meg kell tanulni vezetni….”

Az alábbi videó a január 17-ei, csütörtök reggeli csúcsforgalomban készült, ezen jól látszik, hogy a plázától a Hangvilláig tíz perc alatt sikerült eljutni, a Kórház utcai körforgalomnál elég nagy a tumultus, és a Jutasi út felől sem egyszerű megközelíteni a belvárost.

Megkérdeztük Tóth Zoltánt, az egyik balatonfüredi autósiskola vezetőjét, hogy szerinte beváltotta-e a kettős körforgalom a hozzá fűzött reményeket.

– Részben igen, részben nem. Amikor nincs csúcsforgalom, akkor teljesen jól működik a rendszer, nagyon hamar át lehet jutni rajta, még annak ellenére is, hogy állandó a gyalogosforgalom, és a gyalogosoknak több helyen is négy sávon kell átkelniük.

Amikor csúcsforgalom van, akkor is csak az egyik ág problémás, a hotel előtti külső sáv áll be, az viszont sokszor annyira feltorlódik, hogy visszaduzzasztja az előző körforgalomig a járműveket.

A balra kanyarodás megint csak teljesen jó, az a sáv szinte mindig szabad, a gyalogosokra viszont nagyon figyelni kell, mert sokszor a járművek takarásából lépnek le. A KRESZ szerint párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten a kijelölt gyalogosátkelőhelyen és közvetlenül a kijelölt gyalogosátkelőhely előtt megálló másik jármű mellett megállás nélkül elhaladni tilos, de ezt nem mindig tartják be a járművezetők, reméljük, hogy ebből nem lesz baleset. A hotel felől a balra kanyarodást tehát egyértelműen meggyorsítja az új körforgalom, a lentről, a Hangvilla felől jövő járművek haladása szintén problémamentes, ami még be szokott dugulni kicsit, az a „metró” előtti szakasz, ahol a zebránál megszűnik az egyik sáv, de az is kezelhető.

– Véleményem szerint az egyenes sáv a hoteltől a Hangvilla irányába lassú, talán még lassabb is, mint a lámpás kereszteződés esetében volt, a többi irány viszont jól működik.

Szerencsésebb lett volna egy aluljáró az OTP és a gyorsétterem között, de akik ismerik a helyzetet, azt mondják, nem volt akkora hely, hogy a le- és felmenő ágat megcsinálhatták volna.

Ugyanis a lépcsőt nem nagyon szeretik az emberek, inkább átszaladgálnak fölötte az úttesten, a lejtős, akadálymentes megoldáshoz viszont nem volt elég hely, ahhoz a gyorsétterem parkolóját kellett volna megszüntetni vagy elvenni belőle, ami szintén nem volt járható út.

– Az is gondot okoz, hogy nagyon közel vannak egymáshoz a körforgalmak, csúcs idején (reggel 7.15 és nyolc, illetve délután fél négy és öt óra között) ezért állhatnak be, és az az időszak értelemszerűen balesetveszélyesebb is, főleg a gyalogosokra nézve.

– A kisebb körfogalomra mindenképpen szükség volt, hiszen azelőtt a Kórház utcából csak nagyon nehezen lehetett balra kanyarodni, a másik körforgalmon lehet vitatkozni, nem biztos, hogy muszáj volt megcsinálni.

Felmerült, hogy jó lenne a gyalogosokat lámpával irányítani, akkor viszont valóban, szinte ugyanott tartunk, mint az eredeti, lámpás kereszteződésnél.

Elképzelhető, hogy a tervezők arra számítottak, hogy a gyalogosok majd bevárják egymást a zebránál, de erről természetesen szó sincs, egyesével haladnak át, tudatában vannak annak, hogy elsőbbségük van a gyalogátkelőn.

– Azért mindehhez tegyük hozzá, hogy forgalmi szempontból egyáltalán nem szerencsés a város szerkezete, mert minden út középen vezet át, az összes fontos intézmény a belvárosban található a buszpályaudvartól a kórházon keresztül a hivatalokig, rengetegen közlekednek erre, és a járművek száma is nagyon megnőtt az utóbbi időben. Ennek következménye az is, hogy már a piros zónákban is egyre nehezebb parkolóhelyet találni.

Ezért aztán nincs könnyű helyzetben, aki a város közlekedésén javítani akar.

Csúcs idején nemcsak a belvárosban, hanem több helyen is tapasztalhatunk dugókat, például az Aradi vértanúk útjának keleti végén lévő körforgalomnál, ahol a körgyűrű nagy forgalma miatt nehéz a behajtás, emiatt az előző, Görgey Artúr utcai körforgalomig felduzzadnak a járművek. Hasonló a helyzet a Tesco előtti körforgalomnál, egy Zircről bejáró buszsofőr ismerősöm tapasztalata szerint gyakran előfordul, hogy Gyulafirátótnál áll a Veszprémbe tartó kocsisor vége.