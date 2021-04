Bízik a jövő heti startban a megyei autósoktató

Március 8-tól a járványügyi korlátozások miatt az autósiskolák „leálltak”, a személyes ügyintézés átmenetileg szünetel, azonban az ebben a szegmensben dolgozók is bíznak abban, hogy a járványügyi szabályok betartásával a jövő héten elkezdhetik a képzést.

– Több, mint egy hónapja állunk mi is, az irodát sem nyithatjuk ki. A tanulók is várnak, és igazán nem tudunk biztosat – mondta szerdán lapunknak Tárnai Balázs, egy Veszprémben, Zircen és Balatonfüreden is működő autósiskola vezetője, aki bízik abban, hogy április 19-én, vagy 20-án ismét autóba ülhetnek és az irodában is nyithatnak.

Elmondta: szeptember elsejével a felnőttképzési törvénybe kerültek be az autósiskolák, ezért ugyanaz vonatkozik rájuk, mint például a középiskolákra, amelyek a mostani tudásunk szerint május 10-én nyithatják meg a kapukat.

– Hogy mi kezdhetünk-e, vagy csak májusban, senki sem tudja – tárta szét a kezét Tárnai Balázs. – Szerintem ugyanúgy, mint a személyfuvarozók, azaz maszkban, betartva a szabályokat mi is tudnánk dolgozni.

A neves autósoktató elárulta azt is, hogy ő maga átesett a koronavírus fertőzésen még decemberben. Erről kártyát kapott, és fél évig nem vehet fel vakcinát.

– Jövő hétfőn azonnal tudnánk kezdeni, a meglévő tanulókkal egyeztetve autóba tudnánk ülni! – válaszolta kérdésünkre. – A motorosoknak újra kartont kell csináltatnunk, ha az meg van, azonnal kezdhetnek a kétkerekűek is. Őket új rutinpálya várja, ami úgy érzem elég nehéz lett. Nagyon oda kell majd figyelni majd nem csak nekünk, hanem a tanulóknak is. Ha pedig majd kinyit a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont is, biztosan dömping lesz. Úgy tudni, hogy ők e hónap 20-án kezdenek.

Tárnai Balázs elmúlt – oktatás nélküli – hetei egyébként a ház körüli teendőkre koncentrálódtak és a gyerekekkel foglalkozott, tanult. A veszprémi oktató megjegyezte: online el lehet kezdeni a tanfolyamot, ez náluk mindennapos, ugyanakkor számításai szerint közel hatvan tanítvány vár arra, hogy levizsgázzon. Az árak némileg emelkedtek: a korábbi ötezerről, 5500 forint lett a forgalomban való vezetés, ami 50 percet jelent, ám 30 órát mindenképpen vezetnie kell a tanulóknak a vizsga előtt.