Bíztak háziorvosuk szakértelmében a zirci járás pedagógusai

A bakonyi kisváros és a zirci járás pedagógusainak koronavírus elleni védőoltását a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet oltópontján végzik.

Kukoda Csaba Mihályné, a nagyesztergári Ányos Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola pedagógusa az elmúlt hétvégén kapta meg az oltást. Elmondta, két felnőtt gyermeke van, három unokája – négy-, másfél évesek, és a legkisebb nyolc hónapos – nagyon nehezen élte meg, hogy nem találkozhatott velük. Ez volt a fő ok, hogy kérte az oltást. Az iskolában azt tapasztalta, hogy kollégái pozitívan fogadták az oltakozás lehetőségét, szinte mindenki élt a lehetőséggel.

Szeifert Gyöngyi Zircen élő nyelvtanár pedagógus férjével együtt már a második oltáson is túl van, az oltás igénylése lehetőségének első pillanatától kezdve pozitív volt a hozzáállásuk.

– A vírus magyarországi megjelenése óta folyamatos közvetlen kapcsolatban voltunk háziorvosunkkal, Némethné Kovács Hajnalka doktornővel, mert a legmesszebbmenőkig bízunk szakmai tudásában, naprakészségében. Az elejétől kezdve figyelembe vettük a tanácsát, ami motiválta döntésünket, és teljes mértékben megnyugtatott bennünket. A legelső mondata az volt – több, alapbetegséggel élő családtagunk is van –, hogy amint lehet, regisztráljunk, és a sorrendet betartva, fogadjuk el a felkínált vakcinát. Férjemmel együtt örömmel éltünk a lehetőséggel. Olaszfaluban az orvosi rendelőben, majd a zirci oltóponton kaptuk meg az oltást. Mindkét helyen nagy szervezettséget, kedvességet, szakmai profizmust tapasztaltunk, melyért ezúton is köszönetet mondunk. Mára elvileg kialakult már a védettségünk, ez bizonyos fokú nyugodtságot ad a sok bizonytalanság között. A járványügyi előírásokat azonban továbbra is betartjuk, FFP2-es maszkot használunk, ahol szükséges, sokszor mosunk kezet, távolságot tartunk. Édesanyám 83 éves, naprakészen tájékozódik a hírekről, ő is megkapta már mindkét oltást, most már nem csupán ablakon át tudunk kommunikálni, azért természetesen kellő óvatossággal – mesélte a tanárnő.

Szeifert Gyöngyi sok, már felnőtt tanítványával és volt kollégájával tartja online a kapcsolatot – lelkierőt adva egymásnak –, és azt tapasztalja, az oltási hajlandóság a környezetében 90 százalékos. Egy volt diákja oltástagadó, mondván, erős immunrendszere megvédi őt a fertőzéstől, neki érveket sorolt, miért lenne fontos a vakcina beadatása, majd javasolta, tájékozódjon szakemberektől, illetve olyanoktól, akik átestek a fertőzésen, vagy kórházban dolgoznak, esetleg Covid-osztályon.