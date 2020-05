Biztonságos kutyafuttatót alakítanak ki a megújuló Gulya-dombon

A Verga Zrt. bekerített kutyafuttatót alakít ki a Gulya-dombon, a kutyások, valamint a sétáló kisgyermekes családok és a futók közötti konfliktusok megelőzése érdekében. Az erdőgazdaság a városüzemeltetés és a lakosság részéről érkező panaszokra is reagált ezzel az intézkedéssel.

A Gulya-dombi Parkerdő egyik fátlan területrésze évtizedek óta kutyafuttatásra szolgál, rajta az ebeknek épült akadályelemekkel. A tapasztalatok szerint a parkerdő látogatottsága folyamatosan nő, a járványügyi helyzet pedig további látványos növekedést hozott. Ez sajnos több alkalommal a gyerekes családok, a futók és a kutyatartók közötti konfliktushoz vezetett, mivel a kutyatulajdonosok egy része – megszegve a jogszabályi előírásokat – póráz nélkül szabadjára engedi a kutyáját a parkerdőben. A további konfliktusok megelőzése érdekében az erdőgazdaság – hatósági engedély birtokában – a 2500 négyzetméteres terület bekerítése mellett döntött, hosszú távra megteremtve ezáltal a biztonságos kutyafuttatás lehetőségét.

– Ez a terület egyrészt arra szolgál, hogy a kutyatartók nyugodtan tudjanak egymással beszélgetni, mert nem kell attól tartaniuk, hogy a kutyájuk elszökhet. Az ebek pedig önfeledten szórakozhatnak, mert a gazdájuk nem hívja folyamatosan vissza őket. Másrészt elsimulhat az a konfliktus is, ami a sétálók, futók, illetve a kutyájukat szabadon ereszteni vágyók között volt eddig – mondta el megkeresésünkre Ugron Ákos Gábor a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója, aki kitért arra is, hogy praktikus, de masszív, rongálásbiztos kerítést építettek, mert a népszerű kirándulóhelyen sajnos előfordul a vandalizmus is. Legutóbb például padokat feszítettek fel a helyükről és korlátokat törtek össze az egyik pihenőhelyen. A bekerített kutyafuttató akkor lesz teljesen kész, ha kicserélték a régi akadálypálya elemeket, és helyükre kerülnek a kutyatulajdonosok részére készülő padok is, ami a nyár elejére várható. Május 25-én felszerelték a könnyen nyitható, de a kutyák kiszökését meggátló kaput, így már nyugodtan elengedhetők a négylábúak a bekerített területen.

Jó hír a Gulya-dombi Parkerdőbe látogatóknak, hogy az erdőgazdaság egy sikeres GINOP-os pályázatnak köszönhetően várhatóan a nyár végére teljesen megújítja a focipálya melletti játszóteret és új esőbeálló is készül. Lecserélik továbbá az erdei bútor garnitúrákat, valamint az erdei tornapálya leromlott állapotú eszközei helyére új kültéri fitnesz gépek kerülnek.