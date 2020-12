Biztonságosabb közlekedés a Tihanyi műútnál

Útjeleket festettek fel a biztonságosabb közlekedés érdekében Balatonfüreden a helyi rendőrkapitányság kezdeményezésére a Hajógyár előtti szervizúton, a Tihanyi műútnál, ahol halálos kerékpáros baleset történt szeptemberben.

-Egyaránt alkalmas biciklis és autós közlekedésre a Tihanyi műút, ami egy jobbra ívelő kanyarral csatlakozik be a 71-es számú főútra, mondta el a fokozott figyelmet igénylő útról Puha Viktor rendőr őrnagy. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályvezetője felidézte, azonnali együttműködés kezdődött a biztonság érdekében, miután megkeresték a helyi önkormányzatot és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályát.

Útjeleket festettek fel, és táblákat helyeztek ki, hogy ne történjenek balesetek a Tihanyi műúton a jövőben. Így egyebek mellett azoknak, akik Füred felől mennek Tihany irányába, kitették az egyéb veszélyt jelző táblát. Alatta egy kiegészítő táblát is lehet látni, ami egy esetlegesen oldalról várható ütközésre hívja fel a figyelmet. Mindemellett az aszfaltból kiemelkedően felfestettek, illetve elhelyeztek veszélyes szakaszra figyelmeztető útjeleket is. Így, aki átmegy rajta, kis döccenéssel is figyelmezteti az óvatos közlekedésre. Az útkereszteződés előtt pedig, azoknak, akik Tihany felé közlekednek, felfestettek egy megállás helyét jelző útburkolati jelet is.

Az útkereszteződésben egy másik, frissen felfestett útjel pedig különösen veszélyes helyre hívja fel a figyelmet. Puha Viktor arról is beszélt, hogy a kereszteződésnél áll egy oszlop, rajta több céges táblával, amit célszerű lenne a Tihany felőli oldalra áthelyezni, mert ezen a szakaszon „kitakar”, illetve körülnézéskor zavarhatja a közlekedőket.

A balesetről korábban megírtuk, egy 43 éves zirci biciklisnő halt meg Balatonfüreden szeptember 11-én, a volt hajógyár előtti Tihanyi műúton. Egy betonkeverő a 71-es számú főútról kanyarodott a műútra, amikor összement a szemből érkező kerékpárossal.