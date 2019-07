Biztonságosabbá vált a közlekedés Veszprém és Balatonalmádi között

Közel három kilométeres szakaszon újították fel a Veszprémet és Balatonalmádit összekötő 7217-es jelű utat, hazai forrásból.

A beruházás során felújították a Veszprémi utat, a Baross Gábor utat és a Petőfi Sándor utcát is. Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a több mint 300 millió forintos beruházás teljes egészében hazai forrásból valósult meg, ez is jelzi, hogy Magyarország gazdasága jól teljesít, és kellő forrás jut útfelújításokra. Hozzátette, a fejlesztés révén biztonságosabbá vált a közlekedés a nagy forgalmat bonyolító szakaszon. A képviselő elmondta, fejlődik a település: épül az új Magocskák óvoda a településen, és rövidesen elkezdődhet az új sportpálya kialakítása is.

Keszey János, Balatonalmádi polgármestere elmondta, a felújítás tavaly kezdődött, és több ütemben zajlott, a kivitelező a DRV-vel együttműködésben – a vízmű 500 méteres szakaszon cserélte az ivóvízvezetéket – újította fel az útszakaszt. A polgármester köszönetet mondott a kormánynak a beruházásért.

Fekete János, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatója elmondta, a felújítás során a marást követően új kötő- és kopóréteget építtettek be és tíz buszöböl burkolatát is kicseréltették, valamint megjavították a szegélyeket. Hozzátette, 155 méter hosszan új aszfaltburkolatot kapott egy járdaszakasz, és megújult a vörösberényi Séd patak hídja. Elmondta, a Veszprémi út és a Thököly út kereszteződésében középszigetet alakítottak ki a gyalogosok átkelését megkönnyítendő, valamint a gyalogátkelőhelynél napelemes sárga villogót telepítettek. A felújított szakaszon megújultak az útburkolati jelek, és kicserélték a KRESZ-táblákat.