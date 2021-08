Bográcsban főtt a finom pörkölt a dózsavárosi családi napon

Megalakulásának huszonnyolcadik évfordulóját is megérte már a Dózsavárosi Baráti Kör. A civil szervezet idén is megülte hagyományos nyári családi napját, amely minden más szempontból is hagyományos volt, kivéve az időpontot, hiszen az ismert okok miatt nyár eleje helyett július utolsó napjára került.

Estig tartott a vendégjárás a klubkönyvtár napsütötte udvarán, ahova gipszben is ellátogatott a képviselő, Halmay Gábor, az ő édesapja, az előző képviselő, és természetesen Ovádi Péter országgyűlési képviselő is, akit gyermekkora szintén a Dózsavároshoz köt. Széles korosztályi skála volt látható az asztalok és a főzőedények mellett. Egyrészt pörköltmix készült lapockával, körömmel, hátsó csülökkel, másrészt gondoltak a könnyebb ételek híveire is; nekik előre bepácolt csirkecomb és mell sült tárcsán. A hangulat és az étel is fantasztikus volt – mint rendesen. A szervezet alapító elnöke, Csécs Ferenc elmondta, hogy legközelebb a szintén hagyományos nyárbúcsúztató napon fognak főzni, három-négy csapatot is neveznek a versenyre. Ezzel is várják például a jeruzsálemhegyi, a cserháti és a rátóti baráti kört, akikkel oda-vissza találkoznak, mert jó tudni, mit terveznek, mit hogyan tesznek más civilek. A Civil Ház és a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület is azon dolgozik, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, többet tudjanak egymásról a civilek, tőlük is kapnak segítséget a dózsavárosiak. Szeptemberben még jön a szüret, abban a munkában is szoktak egymásnak segíteni. Mint megtudtuk, a Dózsavárosi Baráti Körben a közelmúltban önkéntes képzés volt, mert szeretnék ezt az összefogó, tevékeny baráti hátteret biztosító közösséget továbbra is jó kezekben tudni. Ezért várják a fiatalokat, akik új ötletekkel, új impulzusokkal gazdagítják a szervezet életét. Jelentkezők vannak, hiszen a baráti kör rendezvényeire egész családok járnak nagyszülőkkel, gyerekekkel, unokákkal, volt, van honnan példát venni. Szó esett még a nyertes Bethlen Gábor-pályázatról, amelynek keretében festéket is tudtak venni, amikor az egyesület önkéntes munkában lefestette a Dózsa iskola hosszú kerítését. Egyéb vállalások mellett ebből a keretből szeretnének bábukat készíttetni a szétszedhető betlehembe, hogy már idén karácsonykor még szebb látvány fogadhassa a Dózsa téri karácsonyfához érkezőket – természetesen, ha nem jön újabb járványhullám, amely korlátozná a szokásos remek hangulatú ünneplést.