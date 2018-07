Böjte Csaba szavai nagy hatást gyakoroltak a hallgatóságra

Böjte Csaba ferences szerzetes ismét ellátogatott Csopakra, de reméli, nem utoljára, mert nagyon jólesett neki az a szeretet, amit a közönségtől kapott. A rendezvényen fellépett a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar, hatalmas sikert aratva.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Egy tűt sem lehetett leejteni a Csopaki Üdülőfalu és Kemping nagytermében, olyan sokan jöttek el a szép, meghitt rendezvényre. Az esemény a gyerekkórus produkciójával kezdődött, amikor is gyönyörű ruhákban, a Marosszéki kerek erdő népdalra vonultak be. Repertoárjukon nemcsak reneszánsz dalok, egyházi énekek, hanem Kodály Zoltán, Bartók Béla és Bárdos Lajos művei is szerepeltek.

Böjte Csaba szeméből áradt a szeretet, a lelki nyugalom, mely a közönségre is nagy hatással volt. Kedves szavai, sziporkázó humora, elmélkedő stílusa megérintette a hallgatóságot. Csaba testvért mélyen megdöbbentette az a statisztika, mely arról szólt, hogy Magyarországon a 40 évet betöltött férfiak 70 százalékának nincs gyereke. Mindez nagyon nagy szám, őt is mellbe vágta, sajnálja, hogy ennyire kitolódott a gyerekvállalás kora. A másik, ami számára lesújtó volt, hogy Magyarországon 100 ezer emberből 19 öngyilkos lesz. Ez azért is tragikus, mert a világranglistán a harmadik helyet foglaljuk el ezzel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Azt hiszem, a problémák gyökere abban áll, hogy nagyon nehezen tudunk befogadni, nagyon nehezen nyitjuk meg szívünk ajtaját egymás felé. A mostani rendezvényen felhívtam a figyelmet, hogy Jézus Krisztus milyen könnyen, szépen befogadta apostolait,

mindannyiunkat. Ő tudott kiengesztelődni, és erre biztatok mindenkit, hogy mi magunk is törekedjünk befogadni, merjünk az élet mellett dönteni, gyereket vállalni, családot alapítani – nyilatkozta lapunknak Böjte Csaba. – A negyventagú kórus tagjai Felső Nyárádmente és a Sóvidék településein élnek.

Ők a Boldogasszony Iskolanővérek erdélyi missziójának a gyümölcsei. Igazából mi hiszünk a zenei nevelésben, a magyarság megmaradásának ebben a formájában. Magyar kultúrával és lelkiséggel lehet segíteni a kint élő magyarokat – fogalmazott Vera nővér.

A gyermekkart Czakó Gabriella karnagy, Nagy Éva Vera iskolanővér és Lokodi Anna tanítvány vezette. A kórus 2005-ben alakult, több nemzetközi versenyen is elismerték őket, 2015-ben pedig Magyar Örökség-díjat kaptak tevékenységükért. Megható és rendkívül felemelő érzés volt, amikor a közönséggel együtt elénekelték a Himnuszt és a Székely himnuszt. A legvégén pedig Csaba testvér Isten

áldását kérte a jelenlévőkre, majd együtt mondták el a Miatyánkot.