Egy több mint 70 millió forintos beruházásnak köszönhetően úgynevezett mini bölcsődével bővült az ugodi óvoda.

Az új létesítményt Kovács Zoltán országgyűlési képviselő adta át ünnepélyes keretek között.

Az épületátadón Vörös Tibor, Ugod polgármestere kiemelte, településük büszkén viseli az ifjúságbarát önkormányzat címet, amit az 1990-es évek elején a Veszprém Megyei Önkormányzat adományozott a jelenleg mintegy 1400 lakossal rendelkező községnek. A polgármester hozzátette, azóta is sokat tettek azért, hogy megfeleljenek ennek a címnek: többek között felújításokat végeztek el a helyi iskolán, óvodán és a művelődési házon, játszóteret építettek, támogatják a falu sportkörét. Emellett az ugodi oktatási intézmény fejlesztését a jövőben is folytatni szeretnék.

Vörös Tibor elmondta, Ugodon igény mutatkozott a bölcsődei ellátásra is, aminek a megvalósítására a helyi önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP). A projekt közel 68 millió forint TOP-os támogatást kapott, ehhez az összeghez csaknem 2,5 millió forint önrészt tett hozzá az ugodi önkormányzat, így a helyi óvodaépülethez hozzáépítettek egy korszerű bölcsődei létesítményt. A beruházás a szükséges berendezések, felszerelések, eszközök beszerezése mellett például udvari játékok kialakítását is tartalmazta.

Kovács Zoltán köszöntőjében úgy fogalmazott, a jövő záloga a kisgyermek, a bölcsődéket pedig a jövőnek építjük. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, Magyarországon 2018 a családok éve, és a kormányzat igyekezett a lehető legtöbb forrást a családtámogatási rendszerre fordítani. Ezt szolgálták többek között az országszerte bölcsődék és óvodák felújítására, építésére költött forintmilliárdok. Kovács Zoltán megjegyezte, az aktuális nemzeti konzultáció középpontjában is a családtámogatási rendszer áll, és a téma fontosságát mutatja, hogy az állampolgárok már közel egymillió kérdőívet küldtek vissza.

A bölcsődeátadón verses előadással közreműködtek az új intézmény és az óvoda munkatársai, továbbá műsort adtak a helyi ovisok. Az épületet Bedy Imre plébános szentelte meg.

