Bővítették a márkói óvodát

Tavaly februárban a helyi képviselő-testületnél már kialakultak az elképzelések a 2020-as évre, amikor a Covid-járvány javában dúlt a világban. Szerencsére a Magyar falu program nem állt meg, és szép eredményeket ért el a község. Önerőből és a támogatásoknak köszönhetően befejezték a járdaépítést az ófaluban, és nagyon örülnek annak, hogy az óvoda bővítésén is túl vannak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A település lélekszáma 2010 óta 1180-ról csaknem 1800-ra emelkedett, és a fejlődés nem állt meg, mert sok családi ház áll befejezés előtt, és még mindig vannak beépítetlen telkek is. Tavaly a Magyar falu programban nyertünk 50 millió forintot óvodabővítésre, továbbá 22 milliót a Bethlen Gábor Alaptól, amihez az önkormányzat is hozzátett 10 millió forintot, így elkészült a most már 150 személyes, minden igényt kielégítő, korszerű óvodánk – kezdte a Naplónak adott évértékelőjét Hartmann Antal, Márkó polgármestere.

A település vezetője elmondta még, hogy a régi járdák köveit beépítették a Kálvária utca árkaiba. Emellett a falu új részének árokrendszerét szeretnék úgy fejleszteni, hogy szélsőséges időjárás esetén is biztonságosan elvezethessék a lezúduló csapadékvizet a Séd patakba. A Magyar falu programban nyertek pénzt a Viola utcai bekötőút megépítésére, amelyhez a területet megvásárolták, és február első napjaiban a kivitelező megkezdi a 350 méteres, aszfaltburkolatú út építését. Emellett orvosi eszközök beszerzésére is nyert forrást az önkormányzat, és folytatódik a fásítás a faluban, amelynek során 30 fát ültettek el tavaly, és újabb 60 ültetését tervezik a Búzavirág és a Hóvirág utcában.

Saját erőből vásároltak egy 50 lóerős traktort hóekével, sószóróval és egy nagy teljesítményű ágaprítóval. Bíznak abban, hogy további egységekkel bővíthetik pályázati forrásból az eszközeik számát.

A 2021-es év tervei között kiemelt helyen szerepel a szennyvíztisztító bővítése, és a falu régi részén az elöregedett ivóvízcsőrendszer cseréjének megkezdése. Előbbihez a Bakonykarszt segítségét kérte az önkormányzat, és már készült is kétféle terv a fejlesztésre, amelyhez szintén pályázati segítséget várnak, mert ezt a nagyberuházást önerőből nem tudják megvalósítani, de egy komoly összeget már félretettek rá. Szeretnék befejezni idén a már előkészített, de még murvás utak aszfaltozását, és a megnövekedett gyermeklétszám miatt a játszóteret is bővítenék. Szeptemberre megépül a Veszprém–Márkó–Bánd-kerékpárút is, amelynek az erdők alatt elvezető részei igazi élményt, kikapcsolódást jelentenek majd a kerékpárosoknak.