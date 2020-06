Bővítik a márkói óvodát

A bővítését követően, augusztustól már 150 óvodást fogadhatnak majd az óvodában. A település vezetése azt szeretné, hogy minden helyi gyermeknek legyen helye a település óvodájában. Ez nagyon fontos a kialakuló identitástudat miatt is, és így fiatalodik a falu.

2012-ben épült az új óvoda a településen, amelybe akkor 42 gyermek járt. Napjainkban mintegy száz apróságot fogadnak, de a sok beköltöző fiatal család miatt bővíteni kell az intézményt.

– Nem gondoltam volna, hogy 2012 után, még a polgármesterségem idején bővíteni kell az óvodát. Ugyanannak az épületszárnynak az emeletén most alakítunk ki plusz két csoportszobát, mosdókat, öltözőket, orvosi szobát és irodahelyiséget – meséli Hartmann Antal polgármester. A település a Magyar falu program keretében nyert 50 millió forintot óvodabővítésre, és még 22 milliót a Bethlen Gábor Alaptól, amihez az önkormányzat hatmillió forintot tett hozzá. A munkálatok egy hónapja kezdődtek el újra az óvoda tetőterében, ahol folyamatosan dolgoznak azért, hogy idén augusztusban egy csoportot felhozzanak az új részbe.

– Tizenkilenc kisgyermek fejezi be most az óvodát, és nagy örömünkre 39-en jönnek majd helyettük. Nő a gyermekek száma, ami annak köszönhető, hogy Márkó nem zárkózott be. Annak idején a helyi svábság 85-90 százalékát kitelepítették. A hagyományok megőrzése mellett a falu vezetése nyitott az ide vágyó fiatalok felé, és házhelyeket biztosítottunk részükre. Ez annyira népszerű volt a fiatalok körében, hogy az első körben elkelt 127 házhely mellett magánszemélyek saját forrásból még 77 telket alakítottak ki, és most újabb 27-re van kilátás – mondja a polgármester, hozzátéve, hogy minden telek elkelt, és a terület 80 százaléka már beépült.

Márkón arra számítanak, hogy ha ezek a telkek is beépülnek, akkor a falu lélekszáma eléri a kétezret, ami nagyon fontos, mert így kedvezőbb elbírálásban részesülhetnek a pályázatoknál.