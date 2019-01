Búcsú a budapesti kollégiumban elhunyt veszprémi férfitől

Farkas Zoltán, 46 éves veszprémi férfi, négy gyermeket nevelő édesapa hunyt el a január 23-i tűzesetben a Ráday utca 28. szám alatt működő református teológiai kar kollégiumában. Szabóné László Lilla búcsúzó írását adta közre a Magyar Kurír.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint szerda este kigyulladt a református egyetem kollégiumának második és harmadik emelete Budapest IX. kerületében, a Markusovszky téren. Az oltási műveletek közben egy megégett holttestet találtak a harmadik emeleten, a lépcsőfordulóban.

A police.hu megerősítette, a rendőrség a közigazgatási eljárás keretében végzett azonosítás során megállapította, hogy az elhunyt egy 47 éves veszprémi férfi.

A Magyar Kurír-on jelent meg vasárnap délelőtt Szabóné László Lilla, az elhunyt barátjának írása:

Zolit családi barátként ismerhettem. Igaz, leginkább felesége barátnőjének mondhatom magam, akivel együtt kísérgettük gyermekeinket az óvodába, majd újból és újból összehoztak az iskoláskor és a családi élet kérdései. Zolit azokon a reggeleken és délutánokon ismertem meg közelebbről, amikor egy-egy pesti tanításomkor felajánlotta autós segítségét.

Zoli nagyon szerette az életet, benne a családját, feleségét, gyermekeit. Gondoskodó, figyelmes, gyöngéd férjként ismertem meg, akinek mindig van egy-egy jó szava, kedves mozdulata. Nemcsak részt vett a négygyermekes család mindennapjaiban, hanem rajongott feleségéért és lányaiért. Ugyanakkora és mégis megkülönböztetett szeretettel mesélt a lányokról – amolyan mesélős édesapa volt, aki nem csak tanulta a népi mesemondást, hanem élte a gyermekeivel. Akinek volt türelme odatelepedni a gyermeki játék- és képzeletvilágba, és lelkesen építeni a fakockákat, játszani a playmobil figurákkal és keresgetni a további játékhoz szükséges mütyüröket.

Zoli nagyon szerette az életet és kereste annak mélyebb értelmét is. Bár komoly református felmenőt mondhat magának, a pápai teológiát felvirágoztató Mándi Márton teológust és filozófust, az Istennel való élő kapcsolatot felesége oldalán, a bakonybéli bencés közösségben találta meg. Családapaként ebben a közösségben vezette gyermekeit a katolikus hitben és vett részt tevőlegesen is a közösség gazdagításában. Hasonló lelkesedéssel munkálkodott a bakonyi néptáncos közösség ügyein is a BakonyFolk Egyesület elnökeként, lelkes néptáncosként, népzene szerető emberként. De a Bakonyhoz leginkább természetszeretete kötötte. Fiatal éveitől kezdve járta egyedül is a rengeteget, nem is nagyon vágyott távolabbi helyekre, elég volt neki a bakonyi erdő.

A teljes írást a Magyar Kurír oldalán olvashatja >>

Kiemelt képünk forrása: A református egyetem kollégiumának égő épülete Budapest IX. kerületében, a Markusovszky téren 2019. január 23-án Fotó: MTI/Mihádák Zoltán