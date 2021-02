Budai Emília édesapja már megkapta az oltást

- Először idegenkedtem attól, hogy beoltsanak koronavírus ellen, szinte teljesen elzárkóztam ettől. Aztán többet gondolkodtam ezen és a szintén nyugdíjas párommal sokat beszélgettünk. Orvosokat is megkérdeztünk és felkészültünk arra, hogy mi is kérjük a vakcinát. Most azon az állásponton vagyok, hogy még több ismertetőt kell elolvasnom a különféle oltóanyagokról, még szeretnék tájékozódni és mindenki másnak is ezt javaslom. Erre biztatom ismerőseimet is. Ugyanis mindenkinek a saját betegségeit figyelembe kell vennie, amikor választ – mondta el Budai Emília várpalotai szakácsoktató, aki szakemberként már többször nyilatkozott lapunknak, adott tanácsot gasztronómiai témákban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Arról is beszélt, hogy az interneten szerencsére számos információ hozzáférhető a különböző gyártók termékeiről, a védekezés lehetőségeiről. Az a fontos szerinte, hogy csak azt az írást olvassuk el, amit hozzáértő írt, azt az előadást hallgassuk meg, amiben hiteles szakember beszél. Budai Emília azt is megjegyezte, hogy 85 éves édesapja már megkapta a koronavírus elleni oltást. Maga utazott el emiatt a veszprémi kórházba. Lányát megnyugtatja, hogy így valószínűleg már nem veszélyezteti a fertőzés, súlyosabb mellékhatás. Szerencsére jól is van, nem járt nála semmilyen kellemetlenséggel a vakcinázás.