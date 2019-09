Bükfürdői welnesspihenést nyert veszprémi olvasónk

Kedden szerkesztőségünkben vehette át A megye 7 csodája játékunk nyertese, a veszprémi Déri Györgyné azt az utalványt, amely egy két személyre szóló wellnesspihenés a Hotel Caramellbe.

Déri Györgyné Marika azzal kezdte, hogy régóta Napló-­olvasó, ám sohasem nyert semmit. Eddig.

– Képzelje, a lottón még egy kettesem se volt, sosem nyertem semmit – mondta mosolyogva. – Ezek a tájak azért érdekeltek, mert az összeset bejártam. Csodálatos egytől egyig, csakúgy, mint a hely, a megye, ahol élünk. A nyereményről keddig a család sem tudott, mert először ellenőrizni akarta azt, hogy igaz-e a hír, a nyeremény.

– A párommal megyünk majd Bükfürdőre, nagyon várom az utazást, ám még nem döntöttük el, mikor – árulta el búcsúzóul a 70 éves Marika.

A Napló főszerkesztője, Néző László elmondta: minden hasonló játék fontos a napilap életében. – Azért, mert közelebb hozza az olvasót a laphoz. Az a küldetésünk, hogy ne csak a politikával és a közélettel foglalkozzunk, hanem az emberek mindennapi gondjaival, problémáival és az örömeivel is – fogalmazott. – Veszprém megyében nem csak problémák és politika van, hiszen csodálatos helyen élünk, amit a Napló hasábjain szeretnénk bemutatni. Akik velünk játszottak, azok a saját csodáikat mutathatták be – másoknak is. Örülünk, hogy a Napló ennek részese lehet és lehetett.

Mint ismert, A megye 7 csodája játékunkban először jelölni lehetett csodákat, majd a legtöbb jelölést kapó húsz csodára szavazhattak olvasóink. Jelölni és szavazni a veszprémi Naplóban és a veol.hu-n is lehetett. A végeredmény a két fórumon leadott szavazatok összesítéséből született meg: tapolcafői Örvény-tó (összesen 2093 szavazat), bakonynánai Római-fürdő (709), Balaton (525), Somló (507), úrkúti őskarszt (453), Cuha-völgy (439) és balatonakarattyai magaspart (378).