Cégek is közreműködnek az Ipari Technikum képzéseiben

Az Ipari Technikum több éve eredményesen működik együtt a nemesvámosi Howmet-Köfém Kft.-vel a szakképzés fejlesztésében. Idén új partnerekkel, a Festo és a Controlsoft közreműködésével megy tovább ezen az úton a nagy múltú iskola.

A Howmet Alapítvány által kiírt és 2020-ban az Ipari Technikum által elnyert 30 ezer dolláros pályázat ünnepélyes átadóját tartották kedden, ebből az összegből a mechat­ronikai képzés digitalizációját fejlesztik.

Kavalecz Gábor, a Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntőjében kiemelte: a szakképzésben sok változás történt, ezért minden olyan lehetőséget igyekeznek megragadni, amely előreviszi az oktatást. Mint mondta, fontos, hogy lépést tudjanak tartani a kor kihívásaival, és ezt segíti, hogy az ipar csúcsán lévő cégekkel vannak kapcsolatban. Pap Máté kancellár kifejtette, a szakképzésben új törvény született, amely megadta a szakképzés keretrendszerét, ám utóbbit nekik kell tartalommal megtölteniük, így az együttműködés nagyon jó irány az iskola részéről.

Irányi László igazgató arról beszélt, hogy a Howmet Kft.-vel három éve vannak szoros kapcsolatban. A 30 ezer dollár értékű „csekket” Sámpár Zoltán, a kft. vezetője adta az Ipari Technikum igazgatójának.

A Festo és Ipari közötti szakmai együttműködés megállapodásba foglalása előtt Szövényi-Lux Márton, a Festo Kft. vezetője megjegyezte, bár új a nevük, de az értékrendjük nem változott, folytatják az együttműködést az Iparival. Fontos számukra a társadalmi szerepvállalás, hiszen 1993 óta alapítványuk több mint hárommilliárd forintot osztott szét a környezetükben működő szervezetek között.

Az Ipari Technikum a veszprémi Controlsofttal is együttműködést kötött, melyben rögzítették, hogy a cég 12 darab Siemens PLC gépet szerez be, és az iskolában megépülő mechatronikai labor és a hálózat kiépítésében is az intézmény segítségére lesz. Berzsenyi Miklós ügyvezető ennek kapcsán úgy fogalmazott, örömteli a szakképzés átalakulása, mert a tanulók közelebb kerülhetnek a valós elvárásokhoz, a piac által megkövetelt tudáshoz.