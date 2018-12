„Cipősdoboz akcióval” gyűjtöttek ajándékot Veszprém megyében

Karácsonyra készülve – a Családok Évében – a Veszprém Megyei Kormányhivatal munkatársai biztos, hogy örömet fognak szerezni a megyében élő rászoruló gyermek egy részének, hiszen a hivatal munkatársai egy saját kezdeményezésű „cipősdoboz akció” keretén belül 269 ajándékokkal teli dobozt gyűjtöttek össze.

Takács Szabolcs kormánymegbízott hangsúlyozta: rendhagyó, de olyan hagyományteremtő ünnep ez a megyei Kormányhivatal életében, amelynek keretén belül nem családban élő gyermekeknek fognak ajándékokat adni. Ugyanis a Kormányhivatal munkatársai idén egy ötlet, egy jó gondolat alapján gyűjtést szerveztek és 269 cipősdobozt töltöttek meg ajándékokkal – különböző korosztályú gyerekek számára.

-Karácsonyra készülődve örömöt akarunk adni: ezekkel a dobozokkal, azoknak tudunk örömet szerezni, akik talán jobban tudják értékelni az ajándékot, hiszen kevesebb ajándékot kapnak az év folyamán – mondta.

Takács Szabolcs kiemelte azt is, az idei esztendő a Családok Éve, s ez a kezdeményezés kitűnően és kiemelkedően illeszkedik a sorba. Bízik benne, hogy jövőre is megrendezik ezt a nagyszerű kezdeményezést, majd jelképesen át is adta Takács Szabolcs a dobozokat a gyerekeknek, amelyeket a Megyeháza Szent István termében Kocsiné Sződy Karolina, a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője vett át a kormánymegbízottól.

Kocsiné Sződy Karolina a köszönet szavai után elmondta, nagyon jó helyre fognak kerülni az ajándékok, hiszen intézményükben 197 gyerek él, akik nem a családjuk körében fogják tölteni a karácsonyt, ám ezekkel az ajándékokkal sokkal színesebb, gazdagabb lesz az ünnepük. Kérdésre válaszolva kiderült, hogy egy felhívásra lehetett jelentkezni a megyei Kormányhivatalban; a jelentkező munkatársak állíthatták össze a doboz tartalmát, amelyekben 90 százalékban vadonatúj termékek vannak, ám a többi is megkímélt játékokat rejt.

