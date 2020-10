Civil összefogással újult meg Tóni bácsi kunyhója

A Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület ( HATESZ Egyesület ) öt éve tevékenykedik Bánd-Szentgál-Herend-Hajag-tető környékén, ahol természetvédelmi és szabadidős programokat szerveznek. A hétvégén túranapot tartottak, átadtak egy felújított menedékházat és megünnepelték az egyesület születésnapját.

A HATESZ Egyesület turistaútvonalak karbantartását végzi és természetvédelmi túrákat is szervez az Európa hírű, védett Tiszafásban. Idén, Majer Antal erdész professzor születésének 100. évfordulóján, a Tiszafás nyugati oldalában egy 45 éve készült, erősen megrongálódott menedékház felújítását végezték el.

A februártól októberig tartó munkálatokat a HATESZ egyesület szervezte civilek bevonásával. A felújításhoz a Bakonyerdő Zrt. biztosította a faanyagot, a Verga Zrt. pedig az egyéb anyagokat és a cserepeket, amelyeket emlékezetes hétvégi akció keretében, önkéntes természetbarátok segítségével juttattak fel a gyalogosan is nehezen megközelíthető helyszínre.

A Majer Antal emlékév programjába illesztve október 17-én adták át Tóni bácsi kunyhóját, azaz a Tiszafás menedékházat. Az átadón részt vett Szedlák Tibor, a Verga Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese, és Harhai László erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető is.

HATESZ egyesület ugyanezen a napon Csúcs ez a hely! elnevezéssel túranapot is tartott, amelynek központja az Essegvár mögötti, bándi turisztikai központ volt.

– Azért különleges a mai napunk, mert öt éve adták át a Majer Antal kilátót és tanösvényt, valamint a Hajag Turistaházat, amelyet a HATESZ Egyesület üzemeltet a Verga Zrt. megbízásából. Egyesületünk is öt éve működik már hivatalosan, és ezt a jubileumot is most ünnepeljük – fogalmazott Bácskai Péter a HATESZ Egyesület elnöke, aki elmondta még, hogy a túranapot a Séd-völgyi kilátók népszerűsítésére hozták létre.

A résztvevők Bándról, illetve Veszprémből indulva kereshették fel a környékbeli kilátókat több tanösvényt, és az ellenőrző pontokat is érintve. A szervezők 1-8-25-30-42 kilométeres túrákkal várták a jeles napon a természetjárókat.