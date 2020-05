Csak a szűk családi kör kísérheti utolsó útjára a halottat

Az élet nem áll meg járvány idején sem. És bizony a halál sem. Mennyiben változtatta meg a koronavírus a temetések és a gyászszertartások menetét, mire kell számítani, ha a veszélyhelyzet idején kell végső búcsút venni szerettünktől?

A koronavírus eddig több ezer életet követelt világszerte. Elkerülhetetlen, hogy még több halálesetet okozzon Magyarországon is. A járvány hatással van arra, hogyan búcsúzunk el a halottainktól, illetve a temetkezési, búcsúztatási szokásokat is befolyásolja. A veszélyhelyzet és a kijárási korlátozás miatt a temetések intézésénél, valamint a szertartásoknál szintén változott a megszokott rend. Járványügyi szempontból a temetési szertartás nagyobb veszélyt jelenthet, hiszen ilyenkor több család, ismerős, barát gyűlik össze viszonylag kis helyen. A nagyobb tömegben pedig a fertőzés esélye is nagyobb, fogalmazott lapunknak nyilatkozva Szurgyi Barnabás, a Kegyelet 2000 Veszprém Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója.

– A járvány miatt temetések nem maradnak el, az ügyfélszolgálati irodáink és a temetők változatlan nyitva tartással állnak a hozzátartozók rendelkezésére. A temetés a szokásos rendben történik, lehetőség szerint korlátozott résztvevőkkel. Zárt térben történő gyászszertartás esetén korlátozni kell a részvevők létszámát. Ha lehetséges (és az időjárás is lehetővé teszi), a ravatalozást nyílt térben kell végrehajtani. A temetkezési szolgáltatást megrendelőknek azt javasoljuk, hogy szűk családi körben tartsák meg a temetéseket, és lehetőleg korlátozzák a résztvevők számát, valamint 70 éven felüli hozzátartozó csak nagyon indokolt esetben, saját felelősségre vegyen részt a temetésen – húzta alá a megye kilenc településén – Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Berhida, Pápa, Pétfürdő, Várpalota, Veszprém – működő vállalat vezetője.

A létszámra vonatkozóan egyébként nincs központi előírás, de a maximális tíz főt ajánlja az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület is. Természetesen a búcsúzóktól a szertartáson is kérik az olyan szabályok betartását, mint az egymástól való kétméteres távolság (ha nem egy háztartásban élnek) és a fizikai kontaktussal járó részvétnyilvánítás mellőzése. Az pedig magától értetődik, hogy betegen (és itt nem a koronavírus-fertőzöttségre utalnak) semmiképpen ne vegyenek részt temetésen.

A járványügyi óvintézkedések keretében bevezetett szigorítások nem vonatkoznak a temetések időpontjára. Viszont a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia intézkedése értelmében a temetést egyszerű formában, röviden kell megtartani. Emiatt előfordul, tette hozzá Szurgyi Barnabás, hogy a család kérésére a szertartást elhalasztják azért, hogy pár hónap múlva nagyobb családi-baráti körben búcsúztathassák el a szeretteiket.

Jelenleg nincs olyan rendelet, amely tiltaná valamelyik temetkezési módozatot, ám több szempontból is a legkézenfekvőbb megoldás az urnás temetés. Az urnákat a Kegyelet 2000 Kft. ingyenesen tárolja a járványidőszak alatt, így a veszélyhelyzet után lehetőség lesz a hagyományos, megszokott szertartás megtartására.

– A bizonyítottan fertőzöttek esetében a hamvasztást javasoljuk, ugyanis a koronavírusban elhunytak extra veszélyt jelentenek a velük foglalkozókra. Ha mégis koporsós temetést választanak, azt csak zárt koporsóban tanácsos elvégezni. A temetkezésre, temetőkre vonatkozó szabályokról külön törvény rendelkezik, mely meghatározza, hogyan kell eljárni azokkal, akik fertőző betegségben hunytak el. Szállításukra és temetésükre szigorúbb feltételeket írnak elő a jogszabályok a temetkezési vállalatok számára. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint az elhunyt általános fertőtlenítését követően nem kell tartani a koronavírus továbbterjedésétől. Ennek ellenére a fertőző betegségben elhunytat kellő szilárdságú, vízhatlan módon hézagmentesített, ráillő fedéllel ellátott koporsóba kell helyezni, a koporsón belül pedig műanyag zsákot kell használni a szállítás során. A háztól történő elszállítás esetén azt sem egyszerű megállapítani persze, hogy koronavírus fertőzés állt-e a halál hátterében. Fertőzés esetén a szállítás abban az esetben is veszélyesnek minősül, ha orvosi szakvélemény nem mondja ki a koronavírus-fertőzést. A temetkezési vállalat munkatársai ilyenkor speciális védőruhában dolgoznak. Az elhunytak szállítása csak fedéllel lezárt hamvasztó koporsóban történhet – árulta el az ügyvezető igazgató.

Eddig nem volt jelentősen több elhunyt, mint amennyit az ellátórendszer jelenlegi kapacitása elbír. A Kegyelet 2000 Kft.-nél bevezették és javasolják a személyes kontaktus nélküli (interneten, telefonon keresztüli) ügyintézést, és átvállalják a elhunyt szeretteitől az ügyintézést. Így nem kell bemenniük a kórházba, az önkormányzathoz, hogy a temetéshez szükséges papírokat beszerezzék.

A temetések lebonyolításának menetét a család, illetve az elhunyt még életében tett rendelkezései és elképzelései határozzák meg a hatályos jogszabályi keretek adta lehetőségeken belül. Szurgyi Barnabás elmondta, hogy a család kívánságait és egyedi igényeit minden esetben maximálisan figyelembe véve szervezik a szertartásokat: ravatali zene, virágok, fénykép kihelyezése, búcsúztatás forgatókönyve. A megrendelt kellékek, valamint a temetési hely előkészítése ezalatt folyamatosan történik, valamint az elhunytat a temető szakemberei felkészítik a temetésre, megjelenését kegyeletteljessé teszik.

– A Kegyelet 2000 Kft. a teljes körű temetkezési szolgáltatást, az ügyintézés, halottszállítás, temetés és a hozzátartozók kegyeletgyakorlásának lehetőségét folyamatosan biztosítja. Speciális eljárásrendet vezettünk be a koronavírus-járvány miatt: miniszteri utasításra már korábban felfüggesztették a boncolásokat, és a legmagasabb fokú alkalmazott óvintézkedéseket léptettünk életbe a járvány idejére. Saját és mások életére vigyáznunk kell, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra és egészségünkre – zárta gondolatait Szurgyi Barnabás ügyvezető igazgató.