Csak olaszfalui lakcímkártyával szánkózhatunk a bakonyi településen?

Megértést kér Olaszfalu polgármestere, de úgy véli: a település lakosságát védi a nagy hullámokat vert határozattal.

Több olvasónk is értetlenségének adott hangot annak kapcsán, hogy pénteken rendeletet hozott Olaszfalu polgármestere, aki a pandémia miatti vészhelyzetre hivatkozva úgy határozott, hogy a falu lakosainak védelme érdekében

„a közterületeken szánkózás, síelés vagy egyéb téli sportok űzése céljából kizárólag olaszfalui lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező személyek tartózkodhatnak a vészhelyzet megszűnéséig”.

Boriszné Hanich Edit polgármester a Napló kérdésére ennek kapcsán azt nyilatkozta, hogy tavaly januárban az eplényi sípályának köszönhetően „sok havat kapott a település”, ami azt eredményezte, hogy csak náluk volt szánkózásra alkalmas hó. A kifehéredett tájjal éltek is Olaszfaluban akkor, hiszen rendezvényeket is tartottak.

– Nagy volt az érdeklődés, sok vendéget tudtunk fogadni, aminek természetesen nagyon örültünk – mondta Boriszné Hanich Edit.

– Nyilván ezt nem felejtették el az emberek, azonban a pandémia második hullámában sajnos nem tudjuk megengedni a téli sportolást.

A polgármester felhívta a figyelmet a község óvodájában bevezetett szigorú intézkedésekre csakúgy, mint az orvosi rendelőben vagy éppen a boltban alkalmazott megelőzésre, amelyek egyébként olyanok, mint bárhol az országban.

– A háziorvosunkat idézném, aki azt mondta: „eddig nem veszítettünk el senkit”. Jelen pillanatban egyetlen fertőzöttünk van a faluban. Nekem nemcsak feladataim vannak, hanem kötelezettségem is. Az is, hogy a falu lakosságát megvédjem egészségügyi szempontból is. A határozaton 24 órát vajúdtam, mert szeretjük a vendégeket, szerettünk volna rendezvényt. Most is kint lennénk és forró teával, forralt borral várnánk a vendégeket. Ezt most sajnos nem tehetjük meg… – mondta Boriszné Hanich Edit.

És hogy mennyien érkeztek egy-egy hétvégén tavaly az 1100 lakosú bakonyi faluba? A polgármester asszony erre azt felelte, hogy tavaly egy kilométer hosszúságú kocsisor állt a szánkópálya közeli utcában, azaz több száz vendégről van szó, akik akár 120-150 kilométerről érkeztek. Most is volna, hiszen pénteken is egész délelőtt csengett a telefon annak kapcsán, hogy „lehet-e jönni szánkózni”.

– Mindenkitől megértést kérek, de ez most egy ilyen helyzet – tette hozzá.

Azonban nem árt tudni, hogy a polgármester rendelete a településen belüli közterületekre vonatkozik, s így például az egyik lovasudvarban a szánkózás megengedett.