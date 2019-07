Család- és kormánybarát települést szeretnének

Megválasztása esetén dinamikusan fejlődő és valóban „családBaráth” várost ígér a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje Ajkán.

Rendhagyó választási szlogennel kezdte a Fidesz–KDNP ajkai sajtótájékoztatóját, ugyanis a pártszövetség polgármesterjelöltje saját nevét egyfajta jelmondatként használva „családBaráth” várost ígért a választóknak bemutatkozásában. Elmondta, hogy születése óta a városban él családjával, és hogy jelenleg a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója. Úgy fogalmazott, hogy a segítés és a felelősségvállalás határozta és határozza meg ma is az életét. Véleménye szerint Ajkának új lendületre van szüksége ahhoz, hogy felzárkózzon a többi megyei nagyváros mellé, hiszen csak így lehet a fiatalokat is a városban marasztalni. Ehhez egységre, új erőre, összefogásra van szükség, amihez a kormány támogatása elengedhetetlen.

A sajtótájékoztató keretein belül Baráth Gábor bemutatta a városi körzetek képviselőjelöltjeit is. Elmondta, hogy a tíz egyéni induló képviselőjelölt közül négy jelölt jelenleg is önkormányzati képviselője az adott körzetnek, a további hat jelölt pedig tősgyökeres, ismert ajkai. Hozzátette, jelöltjeikre eddig is számíthattak az ajkaiak, hiszen mindannyian a városrészük közösségének megbecsült tagjai.

A Fidesz–KDNP jelöltjei között szerepel a Tósoki városrészben Rieder András, a Szent István római katolikus általános iskola igazgatója, Bányásztelepen és az óvárosban Nagy Sándor, az ajkai Magyar Imre Kórház műszaki vezetője, a Kaszinó környéki körzetben Bali Tibor, egy több ezer lakás ügyeit intéző társasházkezelő cég ajkai irodavezetője, a belvárosi körzetek egyikében pedig Bajzék Ádám mérnök. Egy másik belvárosi körzet jelöltje Szinesi András állatorvos, Ajkarendek és Bakonygyepes városrészben pedig Balikó Gergely ügyvéd méretteti meg magát az őszi önkormányzati választásokon. A jelöltek között szerepel továbbá Fülöp Zoltán, a város egykori alpolgármestere, aki jelenleg cégvezető és Puskás Károly gépészmérnök, valamint Peternics Mihály mérnök is, akik jelenleg saját körzetükben önkormányzati képviselők.

Baráth Gábor polgármesterjelölt a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a 10 képviselőjelöltnek 23 gyermeke van, ezért átérzik annak fontosságát, hogy az ajkai családok a jövőben egy dinamikusan fejlődő, lendületes városban nevelhessék fel gyermekeiket.