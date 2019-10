Családbarát biciklis pihenőhelyet avattak fel Nemesvámoson

Bár a környékbeli gyerekek már használták egy ideje a játékokat, sőt közösségi összefogás keretében a növényekkel beültetett részeket ki is gyomlálták, a Kétkerekes völgykapu ünnepélyes felavatására csak a napokban került sor.

Az avatáson Ovádi Péter országgyűlési képviselő elmondta, hogy büszke a nemesvámosi önkormányzatra, amelynek most egy új közösségi teret sikerült létrehoznia. Bár alapvetően ez egy kerékpáros pihenő, mégis egy kicsivel több annál, hiszen a gyerekek játszhatnak is itt, így közösségi térként funkcionál. – Nemesvámos iránytű lehet a többi település számára. Most is megmutatták, egy kisebb beruházást hogyan lehet szebbé, jobbá, családcentrikusabbá tenni – emelte ki a képviselő.

Sövényházi Balázs polgármester elmondta: a játékok kiválasztásánál szempont volt az is, hogy a gyerekek fejleszteni tudják a mozgáskoordinációjukat. Ezen eszközöknek köszönhetően talán kis időre félreteszik a mobiltelefonjukat, és élvezik a játék örömét a szép zöld környezetben. Ennek jegyében 16 fát és közel 800, a mikroklímának megfelelő évelő növényt ültettek a területre. A 29 millió forintos beruházást saját erőből valósította meg a település.

A képviselő-testület úgy vélekedik a községben, hogy az útfelújítások, illetve a környezetterhelő beruházások értékének 25 százalékát visszaforgatják zöldfelületek kialakítására, hogy ne csak terheljék a környezetet, hanem tegyenek is érte.

A szalagátvágást követően a Petőfi és a Waldorf iskola diákjai örömmel próbálták ki a játékokat.