Családi nap íjászattal és sörivó versennyel Jutaspusztán

Veszprémfalva Vigadalma néven rendezett családi napot a Jutaspusztáért Egyesület. A programok kora reggeltől éjszakába nyúlóan tartottak.

A családi napot szentmisével indította a település, majd pedig a rendezvény folyamán focimeccset, íjászatot, főző- és sörivó versenyt is tartottak a településen.

Adamecz Zoltán, a Jutas­pusztáért Egyesület elnöke elmondta, már tízéves hagyományra tekint vissza a családi nap a településrészen, az egyesület pedig megalakulásakor, tehát két éve vette át ennek a szervezési munkáját.

– A közösségépítés rendkívül fontos, sokan költöznek ide. Kiköltöznek Veszprémből is, és nem ismerjük egymást. A családi napként indult, mára már Veszprémfalva Vigadalma néven ismert rendezvény elsősorban arról szól, hogy a városrész lakói megismerjék egymást – mondta az elnök.

– A családi napra mindig nagy az érdeklődés, a falu nagy százaléka kilátogat rá, mostanában pedig már Veszprém más városrészéről is érkeznek hozzánk vendégek – mondta Adamecz Zoltán.

Az eseményre kilátogatott Ovádi Péter országgyűlési képviselő, valamint Hegedűs Barbara alpolgármester is családjával, gyermekeivel. ­Ovádi Péter a Napló kérdésére kifejtette, nagyon fontos, hogy a településrészek összetartó közösségekké váljanak, ebben pedig Jutaspuszta példaértékű munkát végez. – A családi napok évről évre színvonalasabbak. Az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken tudnak a településrészek egységgé kovácsolódni, amit a helyiek szerveznek a helyiekért. Oda kell figyelnünk arra, hogy Veszprémen belül is léteznek identitások, Jutaspuszta pedig egységként határozza meg magát, falusias és barátságos közösséget alkotnak, ezeket az értékeket pedig ápolnunk kell – tette hozzá Ovádi Péter.

Az országgyűlési képviselő kiemelte, Veszprémnek nemcsak a belvárosát, hanem a peremen lévő városrészeket is ugyanúgy fejleszteni kell, ebben a helyiek igényeit tartják szem előtt.

– A Jutaspusztáért Egyesületen keresztül az itt élőkkel is könnyebb a kommunikáció. Ennek az eredménye például a nemrég elkészült útfelújítás is, de további terveink a közösséggel karöltve a bicikliút, vagy éppen a közösségi ház felújítása, és további olyan beruházások, melyek még jobbá és szebbé teszik ezt a környezetet – nyilatkozta lapunknak Ovádi Péter.

A rendezvényt zenés-táncos mulatozás és utcabál zárta.