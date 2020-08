Családi napot tartottak Veszprémfajszon

Jó hangulatú szabadtéri családi napot tartottak a településen.

A legkisebbeket játszószigettel és játékkavalkáddal várták. Idén is rendeztek főzőversenyt, a hat nevező csapat készített francia csülökpörköltet májjal, vadpörköltet, slambucot, szarvaspörköltet csülökkel, lecsós csirkét, valamint marhalábszárat csülökkel. A zsűri a rendkívüli helyzet miatt hat első helyezést osztott ki.

Megtartották a vidám parasztolimpiát is, melyen négy csapat mérte össze ügyességét. Volt például kötélhúzás, mocsárjárás, zsákban futás, talicskatolás, bála- és tojásgurítás. A mókás megmérettetésen még egy maszkos futamot is rendeztek az öttagú csapatok részére. A verseny helyezettjei itt is egyforma ajándékot kaptak. A veszprémfajsziak közül nagyon sokan eljöttek a családi napra, melyet bográcsozás is színesített.