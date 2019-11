Családi programokat szerveztek a koraszülöttek világnapján a Csolnoky kórházban

A koraszülöttek világnapja alkalmából családi programokkal várták az érdeklődőket a Csolnoky kórházban.

A koraszülöttek aránya továbbra is 8-9 százalék, vagyis minden tizenegyedik újszülött koraszülött hazánkban, mondta el Tenk Tamás, a Csolnoky Ferenc Kórház koraszülött-gyógyász főorvosa. Hozzátette, a világon évente 140-150 millió újszülött közül nagyjából minden hetedik koraszülött.

A szakember kérdésünkre elmondta, a koraszülöttség főként társadalmi okokra vezethető vissza, ezt jelzi az is, hogy a fejlődő országokban arányaiban kétszer annyi a koraszülött, mint a fejlett világban. Hangsúlyozta, ahhoz, hogy csökkenjen a koraszülött csecsemők aránya, össztársadalmi szinten kell javulnia az egészségkultúrának. Például mellőzni kell a terhesség alatti dohányzást, javulnia kellene a higiénés viszonyoknak, és az is segítene, ha fejlődnének a kismamák várandóság alatti munkakörülményei. Emellett a stressz mértéke és a megélhetés szintje is befolyásoló tényező.

Hazánkban három-négy ezrelék a csecsemőhalandóság – ezer újszülöttből 3-4 nem éri meg az egyéves életkort –, Veszprém megye azonban az elsők között szerepel, itt ez az arány fele-harmada – 1-1,8 ezrelék – az országos átlagnak.

Tenk Tamás arról is beszélt, minél idősebb a magzat, annál kevésbé kell számolni a speciá­lis koraszülött-betegségekkel. A szakember szerint az ellátásban is javulnia kell a feltételeknek, szerinte a személyi feltételeket tekintve az utolsó órában van a hazai egészségügy.

A világnap alkalmából vidám programok várták a koraszülött gyermekes családokat. Kizlinger Katalin és Sári Katalin énekelt, majd az Ovimuzsika együttes tartott hangszerbemutató interaktív foglalkozást, és egy fotókiállítást is megnézhettek az érdeklődők, mondta el Rábaközi Rita énekművész, zeneterapeuta. Végül a Gizella Női kar énekelt, majd a résztvevők a kórház bejárata elé vonultak, ahol lila színnel – a koraszülött babák nemzetközi színével – világították meg az intézmény bejáratát. A programot A Te Hangodat Ismerem Alapítvány és a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány közösen szervezte.