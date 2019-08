Csetény, Zirc és Porva indíthat lovast a Nemzeti Vágtán

Ötödször rendezték meg a sok érdeklődőt vonzó Bakonyi Vágtát, a Nemzeti Vágta Zirc-Tündérmajori előfutamát.

A rendezvényt Stohl András színművész, tévés és rádiós műsorvezető nyitotta meg. A már déltájban is szép számmal összegyűlt közönséget Veinperlné Kovács Andrea, a társszervező Porva polgármestere és Ozsváth Kálmán, a zirci lovas program „atyja”, szervezője, a versenynek helyet biztosító Tündérfarm tulajdonosa is köszöntötte.

A tűzoltóautó járt körbe elsőként a pályán, s locsolta a száraz, napégette homokot. Az eseményeket a színpadról Kőmíves Péter, a Kincsem Park hivatalos szpíkere közvetítette, aki szerint a zirci az egyik legjobban előkészített pálya a vidéki előfutamok helyszínei közül. A nemzeti színű zászlócskákkal díszített bálák mögül a közönség izgatottan várta a versenyt, mely a székesfehérvári huszárok felvezetésével kezdődött.

A tíz lovast három előfutamba sorsolták, a döntőbe Csetény, Székelykeresztúr és Zirc jutott. Nagy küzdelemben a fináléban a házigazda várost képviselő Fodor Melinda érkezett elsőként a célba, második helyezést ért el a csetényi Vörös József, harmadik helyen a székelykeresztúri Farkas Ferenc futott be.

Zirc térségét hárman képviselik az októberi Nemzeti Vágtán, az első két helyezett mellett „szabad kártyával” Porva is indíthat majd lovast két hónap múlva a Hősök terén. A kocsitoló versenyt is Zirc nyerte meg, jogot szerezve a fővárosi indulásra.

A Kishuszár Vágtára négyen neveztek, így az ifjú lovasok első viadala már a Nemzeti Vágtára való továbbjutásról döntött, ami Dunaharasztinak sikerült Galgovits Rékával a nyergében. Vörös Tamara, a Bakonyi Vágta többszörös bajnok csetényi Kishuszára ezúttal nem indult a Bakonyi Vágtán, mert egy másik vidéki versenyen már biztosította helyét a legjobbak között.

A versenyt kísérőprogramok sora színesítette. Az erdélyi Gyergyócsomafalváról érkezett Mocorgók Néptánc­csoport már délelőtt megalapozta a hangulatot, majd többször is eljárták táncukat. Hamza Viktória lovas szabadidomár produkciója nagy sikert aratott. Nem kevésbé a favágó világbajnok porvai testvérpár, Répás Tamás és Répás Péter láncfűrészes mutatványa, akik több felvonásban mutatták meg tudásukat, egy fatörzsből például tizenkét kicsi széket faragtak ki.

A gyerekekre is gondoltak a szervezők: Frici bohóc műsora, légvár, ringlisek, ügyességi játékok, kézműves foglalkozások várták a kicsiket, akik pónin is lovagolhattak. Szórakoztató programok is követték egymást, fellépett a szápári Szivárvány tánccsoport, a Delta együttes, valamint Csutak Noémi és Tóth Tünde énekesnők.

Sok érdeklődőt vonzott az egész napos bakonyi lovas rendezvény, szinte minden korosztályt meg tudtak szólítani a programokkal.