Csillag-díjjal tüntették ki Nemes Attilát, a Csolnoky Ferenc Kórház kardiológusát

A teljes gyógyuláshoz a szakmai munka mellett az orvos és beteg közötti emberi kapcsolat is szükséges, vallja Nemes Attila belgyógyász-kardiológus, akit a közelmúltban Csillag József-díjjal tüntettek ki.

A szekszárdi származású szakember rövidebb megszakításokkal 1996 óta dolgozik a Csolnoky Ferenc Kórház II. Számú Belgyógyászati Osztályán, február óta a szubintenzív koronáriaőrző vezetője. Nemes Attila a közelmúltban vehette át a Csillag József főorvos emlékére 2009-ben alapított Csillag-díjat, amelyet minden évben egy, a Csolnoky-kórházban dolgozó orvos és egy alapellátásban dolgozó szakember kap. A szakorvost meglepte, hogy ő kapta a kórházból az elismerést, ugyanakkor nagyon örült neki, és nagy megtiszteltetésnek is tartja, már csak azért is, mert a szakmai gyakorlata egy részét a veszprémi kórházban töltötte, épp a Csillag József vezette belgyógyászati osztályon.

A belgyógyász és kardiológus szakvizsgával rendelkező doktor a pécsi orvosi egyetem hatodik évében döntötte el, milyen szakterületet választ. Bár a pályát az orvostudomány iránti rajongása miatt választotta, de tudja, szakmailag hiá­ba kiváló valaki, ha nem tud hatni a betegre, és nincs köztük összhang. – A háziorvosok mellett a belgyógyász az, aki a teljes emberi szervezettel foglalkozik. A munkánk alapja, hogy rájöjjünk arra, mi okozza a beteg panaszait, komplex gondolkodást igényel, ezért nem is lehet sematikusan, sablonokat alkalmazva végezni – magyarázta. Hivatása és szakterülete egyik legnehezebb és legszebb feladatának éppen ezt tartja. Úgy vélte, a gyógyításhoz az emberi kapcsolatok minősége is hozzájárul: az orvosnak olyan viszonyt kell kiépíteni a pácienssel, hogy bízzon a doktorban.

A korábban két alkalommal főigazgatói dicsérettel kitüntetett Nemes Attila az utóbbi tíz évben kétszer dolgozott külföldön: egy évig Németországban, majd néhány évvel később fél éven át az Egyesült Arab Emírségekben, ám mindkétszer visszatért Veszprémbe, és nem is szándékozik újra külföldre menni. Az orvos elmondta, a kívülállók számára esetleg meglepőnek tűnő lépés oka az, hogy itt érzi igazán jól magát, a visszatérés mellett a családja és a honvágya miatt döntött. Pedig a mai egészségügyi helyzet nem egyszerű. Egy hónapban átlagosan 120 fekvő beteg fordul meg az osztályon, ahol rendkívül sokféle betegséget kezelnek a tüdőembóliától a szívritmuszavarokon át a felborult anyagcseréjű cukorbetegségig, hogy csak néhányat említsünk. Az osztályon emellett az elmúlt években egyre több az idős, magatehetetlen beteg, az ő gondozásuk nem elsősorban egészségügyi, hanem egyre nagyobb szociális-társadalmi kihívás is. A szakember úgy látja, az orvostudomány rendkívüli fejlődésen ment és megy keresztül az utóbbi években, ám a betegek gyógyításának eredményei egyelőre elmaradnak ettől: nem tudják olyan mértékben segíteni a pácienseket, ami összhangban lenne a befektetett szakmai és anyagi munkával.

Nemes Attila felesége is orvos, három huszonéves gyermekük van. Legidősebb fia jogásznak tanul, a másik fia közgazdasági egyetemre jár, lánya még továbbtanulás előtt áll, elképzelhető, hogy ő a szülők hivatását választja. Az orvos a megfeszített kórházi munka mellett igyekszik a szabadidejét is aktívan tölteni: fiatalkorában teniszezett, később évekig thai bokszolt, szeret úszni, futni, saját testsúllyal edzeni, de a motorozás is ki tudja kapcsolni. – Az orvosi pályát csak annak ajánlom, aki teljesen elkötelezett a hivatás mellett. Máshogyan ezt a foglalkozást nem lehet évtizedeken át magas színvonalon végezni – emelte ki.

Úgy vélte, ha valaki káros szenvedélyek nélkül tud élni, a munka mellett kellő időt fordít pihenésre, és a lehető legkevesebbet stresszel az élet által elé gördített akadályokon, már sokat tett az egészségéért. Szerinte, ha ez általános lenne, kiegészítve a szűrővizsgálatok nyújtotta korai felismerés lehetőségével, kevesebben és későbbi életkorban kerülnének be az egészségügyi ellátórendszerbe.