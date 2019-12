Csökkenhet a forgalom Várpalota belvárosában

Hivatalosan is átadták a közlekedőknek Várpalotán a felújított Bányabekötő utat. A Kossuth és a Dankó Pista utca sarkán található körforgalom ötödik ágából induló új útszakaszon a városi sportcsarnokhoz lehet eljutni.

Több mint 600 millió forintból épült meg az elmúlt egy évben az összesen 770 méter hosszú útszakasz, ami a Kossuth és a Dankó Pista utca sarkán található körforgalmat köti össze a belvárossal. A 8-as főút Várpalotát elkerülő szakaszának kivitelezéséhez kapcsolódó beruházás keretében épült körforgalom szabad ágának felhasználásával a részben új nyomvonalú, részben meglévő, önkormányzati tulajdonban lévő út készült el, amelynek ünnepélyes átadását csütörtök délelőtt tartották Várpalotán.

– A két megyeszékhely, Veszprém és Székesfehérvár közötti szakaszon több mint 54 milliárd forintból fejlesztettük a 8-as főutat 2015 óta. A 600 millió forintból részben új nyomvonalon most elkészült útszakasznak köszönhetően a korábbinál jóval magasabb szintű összeköttetés jön létre a 8-as főút régi, belterületi szakasza és az Ősi úti körforgalom között – mondta el az átadáson Tóth Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára. Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere elmondta, a fejlesztéssel az volt a célja az önkormányzatnak, hogy a korábbiakkal ellentétben – amikor szűkös, egyirányú utcákon halad a forgalom – egyetlen, kétirányú forgalmat biztosító útszakasz kösse össze a tavaly átadott Ősi úti körforgalmat és a 8-as főút belterületi szakaszát. – Ez a beruházás tehermentesít több alsóvárosi utcát, egyben enyhíti a belváros leterheltségét is. A közeljövőben adjuk át a Bányabekötő út mellett az új kerékpárutat is, amelyen keresztül a kerékpárosok akár Inotáról egészen a vasút­állomásig eljuthatnak majd – mondta el a polgármester.

Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében arról beszélt, hogy az új útszakasz egy világos közlekedésfejlesztési koncepció része. Az elmúlt években megépült a 8-as főút várost elkerülő szakasza, teljes hosszában megújult a várost átszelő régi 8-as főút, 450 millió forintot biztosított a kormány a belterületi utak fejlesztésére, új burkolatot kapott a Várpalota és Ősi között szakasz, most pedig két, már felújított részt köt össze egy új út.