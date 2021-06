Alapos tisztításra van szükség a Csónakázó-tó medrében

Amint az Schwartz Béla ajkai polgármester tájékoztatóján elhangzott, húsz év után most újra alaposan ki kell tisztítani a Csónakázó-tó medrét. A munka a közelmúltban elkezdődött, de eltarthat a jövő év tavaszáig is.

A polgármester online tájékoztatóján elhangzott, hogy a tó rendezése miatt fákat is ki kell vágni. – A Városliget területe 15 hektár, ebből három hektárnyi nem park volt korábban, hanem lápos, elhanyagolt terület. Azt mostanra felszámoltuk. Elkezdtük a Városliget átalakítását, amelynek részeként a rekultiválás is elengedhetetlen, mert a tavat ki kell tisztítani, az iszapot kihordani, hogy rövid időn belül ne forduljon elő újra az iszaposodás. Ezért iszap ülepítő kádakat építünk, iszapfogó területet alakítunk ki, ez elkerülhetetlen feladat. A Városliget más területein ugyancsak komoly fejlesztések voltak, a jubileumi park környékén játszótér épült, felnőtt tornaeszközök és a városrészeket szimbolizáló kövek kaptak helyet, ajkaiak ültettek fákat.

A közelben 40 fát kellett kivágnunk, a helyükön ligetet alakítunk ki, ott kap helyet a most a művelődési ház mellett levő Gea szobor. A Tó vendéglő megújul, a parkoló ebben a formában megszűnik, a híd előtti terület pihenő park lesz. Új híd épül, átépítjük és közvilágítással látjuk el a szigetet – mondta a polgármester a terveket sorolva. A tóval kapcsolatos feladatokról szólva hozzátette, hogy abban 20 évente elhatalmasodik az iszap mennyisége, a hínárnak pedig ez jól jön, elszaporodik. – Már tavaly elkezdtük az iszap és a hínár eltávolítását, kevés eredménnyel. Idén olyan váratlanul és hirtelen romlott le a tó állapota, hogy sürgősen tenni kell azért, hogy megváltozzon. Átmenetileg ugyan a mostaninál is csúnyább lesz a tó és környéke, de nincs más választásunk, húsz évente meg kell tennünk. Vágni kell a hínárt, az iszapot kihordjuk, majd le kell engednünk a maradék vizet is. A tó rendbetétele mintegy 100 millió forintba kerül. Ez önmagában sem kevés, de időközben a város forrásállománya kétmilliárd forinttal csökkent, ezt pedig nem könnyű pótolni – szögezte le a polgármester és hozzátette, hogy együttműködési készséget vár a városvezetés a lakosságtól.

Andrónyi Miklós, az önkormányzat Építési és városgazdálkodási irodája vezetője ismertette a tóval kapcsolatos terveket. Amint elmondta, a tó medrében meglehetősen elszaporodott a hínár, mivel túl sok tápanyag, többek között foszfor gyűlt össze mostanra az üledékben.

– Terveink szerint június közepétől kezdődne a próbaüzem a hínár kaszálással, próba szivattyúzással. Amennyiben ez sikeres lesz, akkor a tó teljes felületén eltávolítjuk a hínárt, majd zagyszivattyúzással az 50-80 centiméter vastag iszapréteget. A mederből 21 ezer köbméter iszapot távolítunk el a tápanyaggal együtt. Közben a nádfalat is gyérítjük csökkentett vízszint mellett, aztán teljesen leengedjük a tavat hozzávetőlegesen augusztus közepén. Mellette végezzük a szikkasztást és a kotrást is elkezdjük. A tervek szerint egész télen teljesen leengedett vízszinttel tartanánk a tavat, kifagyasztva a még benne levő növényi részeket. Április vége körül újból a régi arcát mutathatja a tó. Helyreállítjuk a sétányokat is, amelyekben kárt tesz majd a munka, amelynek köszönhetően nagyjából másfél méter mély lesz a tó. A környékén megújulnak, murvás és térköves burkolatot kapnak a gyalogos utak, a Székely sétánynál mobilszínpad készül, amely a városközpont nagyobb rendezvényeinek adhat helyet a jövőben. Futópályát alakítunk ki speciális burkolattal, jelzőkövekkel, felnőtt fitnesz park és zárt kutyafuttató készül, valamint több funkciós sportpálya labdajátékokhoz. A meglevő játszótér bővül, vizes játszórészt is kialakítunk. Illemhely és napozóstég épül – mondta Andrónyi Miklós.