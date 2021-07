Csopak rendezett, pezseg és jókedvű

Számos oka van annak, hogy népszerű Csopak és a strandunk az emberek körében, fogalmazott Ambrus Tibor. A település polgármesterével nyárról, biztonságról, szőlő- és borkultúráról, illetve a Kerekedi-öböl körüli helyzetről is beszélgettünk.

– Hirtelen jött a kánikula, így olyan sokan érkeztek a strandra, hogy mi már júniusban főszezoni hangulatba kerültünk. Örömmel látjuk, hogy továbbra is népszerű a páratlan fekvésű fürdőhelyünk, fogalmazott Ambrus Tibor.

– Csopak elegáns, rendezett, pezsgő és jókedvű, de mindehhez az itteni közösség, a csopakiak és nyaralótulajdonosaink is hozzátartoznak. Azért, hogy a nyári hónapok mindenkinek örömet, biztonságban eltöltött napokat jelentsenek, nagyon sok munkára van szükség. A strand nagy forgalma köszönhető a Csopakon régóta ingyenes parkolónak, az ingyenes szolgáltatásoknak, a fürdőhely magas színvonalának. Ezenkívül a nyaralótulajdonosok a korábbinál több időt tudnak Csopakon tölteni, és szívesen látogatja a strandot egyre több helybeli is. A lakosság jelentős része ugyanis kicserélődött, az új lakók közül egyre többen tudják élvezni a Balatont, és továbbra is sok szállóvendég érkezik a településre.

Csopakon mindig is középpontban állt a strand, ahol nagyon sok fejlesztést valósítottak meg a mostani szezonra is. Teljesen megújították a sportolásra alkalmas részt, a déli partról származó balatoni homokkal idén is felfrissítették a fövenyt, mindig kiemelten kezelték a kisgyermekes családokat. Telefon- és elektromoskerékpár-töltő helyeket létesítettek. Izgatottan várják a strandok közötti Kék Hullám verseny eredményét, melyen mindig a legjobb minősítést érték el.

Csopakon egyedi, hogy a webkamera internetes oldalán különféle színekkel jelzik a strand forgalmát. Így sárga jelzésnél már szinte telt ház van, ezért messzebbről nem érdemes elindulni. A helyiek, a nyaralótulajdonosok továbbra is jelentős kedvezménnyel mehetnek a fürdőhelyre. Továbbra is ingyen használhatják a csúszdákat, a gyermeklégvárat. Nem véletlen, hogy idén már több mint 1300 nyaralótulajdonos bérletet váltottak ki.

– A strand, mely pünkösdtől szeptember első hétvégéjéig fizetős, máskor ingyenesen látogatható közpark, az önkormányzat kiemelt vállalkozása. Mindig is szem előtt tartottuk a folyamatos fejlesztést, az egész évben kifogástalan minőséget, melyre évente 70–80 millió forintot költünk. A strandra is úgy kell tekinteni, mint egy vendéglátó egységre vagy egy szállásra, van például kettő és ötcsillagos, eltérő árral, színvonallal, szolgáltatással. Mindenki eldöntheti, melyiket választja – fogalmazott Ambrus Tibor polgármester.

A Csopakon élők nagyon büszkék a település összetartó közösségére, a civil szervezetekre, a község és a strand biztonságára is. Ez utóbbit rendőrök, polgárőrök, mentőtisztek, orvosok, valamint a vízi mentők garantálják. Tíz éve működtetik már a településrendészetet, különös tekintettel az idegenforgalmi szezonból adódó többletfeladatokra.

Kitűnő kapcsolatban állnak a Balatonfüredi Rendőrkapitánysággal, a helyi körzeti megbízottal, a csopaki polgárőrökkel. A csopakiak is nagyon vigyáznak a településre, de a nyaralótulajdonosok nagy része is. Ambrus Tibor kifejtette, nagyon lényegesnek tartják a rendezett környezetet, hogy mindenki jól érezze magát a strandtól a vasútállomáson át a csonka toronyig, és jó hírét vigye a Balatonnak, Csopaknak. Kiemelte, annak ellenére, hogy a 73-as és a 71-es út átszeli a települést, mégis összhang jellemző náluk, amit rendezési eszközökkel, szigorúbb tervvel próbálnak szabályozni. Így például a fürdőtelepi, a 71-es út alatti részen szabadabban lehet építkezni. Az ófaluban az épített örökség, a külterületeken pedig a szőlőültetvények megóvásán, újak telepítésén van a hangsúly. Elvégre Csopak egy kitűnő borvidéken fekszik, mely Európa-szerte híres minőségi borászatairól, pincészeteiről. Nem beszélve arról, hogy az itteni bor uniós oltalmat élvez, illetve hazánkban egyedüliként levédették és tájképi védelmet kapott a szőlőterület. Az önkormányzat létrehozta a Csopaki Kódexet, hogy védje a csopaki szőlő- és borkultúrát, valamint a Csopakit, mint a hagyományos borfajta jó hírét és kiváló minőségét.

Ambrus Tibor a Kerekedi-öböl, illetve a tüskésaljai rész apropóján megjegyezte, a 30 hektáros terület egy része parlagon hagyott pusztaság, másik részein a kárpótlással kisméretű, 1500 négyzetméteres parcellákat alakítottak ki. Most a nagyobb területeket értékesíteni szeretnék a tulajdonosok, de az önkormányzat el akarja kerülni a beépítettséget a teljes területen, amit a rendezési terv módosításával próbálnak megakadályozni. Kéthektáros minimális területeket írnának elő és maximum három százalékos beépítettséget. A területen régen szőlőültetvények voltak, így most is 80 százalékos telepítést követelnének meg.

– Így stabil és tőkeerős borászatok működhetnének, melyek már léteznek Csopakon. Rájuk a szőlő védelme, telepítése, a kiváló minőségű bor előállítása a jellemző, megakadályozva a terület egységes értékesítésénél a jelenleg nem belátható beruházások megvalósítását. A dinamikus fejlődés mellett a hagyományok tisztelete és megőrzése is feladatunk – mondta Ambrus Tibor.