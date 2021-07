Csopaki strand kapta a Kék Hullám zászlót

A 2020-as évhez hasonlóan az idei év első felére is rányomta a bélyegét a pandémia. Szerencsére a nyárhoz közeledve a járványhelyzet is javult, így a Kék Hullám Zászló strandminősítést idén is meg tudta hirdetni a Balatoni Szövetség, 2004 óta rendszeresen, immár 18. alkalommal.

Ezt ne hagyja ki! A főpolgármesterre ráégett Gyurcsány Kempingek is megmérettek Kellemes meglepetés volt, hogy rekordot döntött a minősítésre jelentkező strandok száma: 43 balatoni strand vállalta, hogy a bejárás során szigorú szempontrendszer alapján vizsgálja meg őket a bizottság – mondta el lapunknak Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára. Mint minden évben, most is voltak új jelentkezők, visszatérő pályázók, és az idei évben már három balatoni kemping strandja is megmérette magát. A helyszíni bejárások – az iskolaszünet kezdete utáni héten – 2021. június 21-től zajlottak az értékelésbe bevont partnerek, szervezetek képviselőinek részvételével. Különdíj a járványügyi védekezésben legfelkészültebb strandoknak A Balatoni Szövetség partnereként a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség munkatársai helyszíneltek a strandokon. – Idén ismét fontosnak tartottuk felhívni a figyelmet a járvány elleni védekezés fontosságára a balatoni strandokon is, ezért idei különdíjunkat a járványügyi védekezésben legfelkészültebb strandoknak adjuk – hangsúlyozta Fabacsovicsné Kovács Krisztina. – Segítséget kértünk az ellenőrzés során a megyei tiszti főorvosoktól, így a megyei kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályának képviselői jöttek velünk a helyszíni ellenőrzésekre. Idén – az elmúlt évekhez hasonlóan – újra egytől öt csillagig kaptak értékelést a nevezett strandok, ezzel is jelezve a fürdőhely szolgáltatásainak színvonalát. Szigorú szempontok A minősítés során a bizottság vizsgálta a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strand akadálymentesítésének szintjét (parkoló, járdák, vizesblokkok, vízbe jutás lehetősége), a környezet állapotát (virágosítás, gyep állapota, meder állapota), a játszóterek minőségét, árnyékoltságát. Figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, de a gyerekbarát szempontokra (pelenkázó, családi öltöző) is odafigyeltek. Vizsgálták a strandi vendéglátóhelyek kínálatát, fontosnak tartva a helyi termékek jelenlétét és az újragondolt, vagy megújított étel-ital választékot. A három Balaton-parti megye: Veszprém, Zala és Somogy megye önkormányzata különdíjat ajánlott fel egy-egy – a minősítés során kiemelkedően szereplő – megyéjükben található strand számára. A minősítés során legtöbb pontszámot 2021-ben a csopaki Községi strand kapta. A kiemelkedő eredményhez hozzájárul a nagy, ingyenes parkoló a strand előtt, a strandon növényzetből kialakított árnyékolók, a gyerekbarát szolgáltatások és a mai igényeket kielégítő, kulturált vendéglátóhelyek is. A Balaton járványügyi védekezésben kiemelkedően teljesítő strandjai 2021-ben a balatonföldvári Keleti strand, a vonyarcvashegyi Lido strand és a balatongyöröki Községi strand lettek. A Somogy Megyei Közgyűlés különdíját a balatonlellei Napfény Strand kapta A Veszprém Megyei Közgyűlés különdíja az örvényesi Legisly Beach-hez került, amely egy – az északi parton nem túl gyakran előforduló – szabadstrand. A Zala Megyei Önkormányzat különdíját a vonyarcvashegyi Lido Strand kapta. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park ajándékcsomaggal jutalmazta az élőhely-védelmi és zöldfelületi szempontok alapján kiemelkedő strandokat. Különös tekintettel a vízparti területen az élővilág védelmére (nádasok, koros fák, denevér odú, rovarhotel), a gondosan választott, reprezentatív növényalkalmazásra (tájhonos cserje és fafajták, évelők). A díjazottak: Csopak Községi strand, Balatonfüred Kisfaludy strand, Balatonfüred Esterházy strand, Vonyarcvashegy Lido strand, Balatonfenyves Csalogány strand és a Zöld Hullám strand Balatonedericsen. Íme a legjobbak: Öt csillag: (24) 1. Balatonederics Zöld Hullám strand

2. Csopak Községi strand

3. Balatonfüred Széchenyi Strandfürdő

4. Zamárdi Nagy strand

5. Gyenesdiás Lido strand

6. Gyenesdiás Diási Játékstrand

7. Alsóörs Községi strand

8. Badacsonytomaj Badacsony strand

9. Zánka Községi strand

10. Balatonszárszó Központi strand

11. Szigliget Községi strand

12. Balatonfüred Kisfaludy strand

13. Balatonfüred Esterházy strand

14. Balatonboglár Platán strand

15. Balatonberény Községi strand

16. Balatonakali Mandulavirág strand

17. Balatongyörök Községi strand

18. Balatonalmádi Wesselényi strand

19. Keszthely Városi strand

20. Vonyarcvashegy Lido strand

21. Fonyód Panoráma strand

22. Balatonlelle Napfény strand

23. Ábrahámhegy Községi strand

24. Balatonföldvár Keleti strand Négy csillag: (16) 1. Balatonfűzfő Fövenyfürdő strand

2. Balatonfűzfő Tobruk strand

3. Keszthely Libás strand

4. Keszthely Helikon strand

5. Örvényes Legisly Beach

6. Balatonfenyves Alsó strand

7. Balatonfenyves Csalogány strand

8. Fonyód Bélatelepi strand

9. Balatonföldvár Nyugati strand

10. Balatonudvari Községi strand

11. Balatonudvari Fövenyesi strand

12. Révfülöp Szigeti strand

13. Révfülöp Császtai strand

14. Badacsonytomaj Városi strand

15. Révfülöp Napfény strand

16. Balatonberény Berény Naturista strand Három csillag: (3) 1. Fonyód Városi strand

2. Siófok Nagystrand

