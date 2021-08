Csülök és pacal főtt a bográcsban Cseszneken

Az ország másik végéből is érkeztek vendégek a cseszneki falunapra. A helyiek közül többen éjszakába nyúlóan együtt táncoltak a főzőversennyel kezdődő, számos gyermekprogrammal, zenés műsorokkal gazdagított rendezvényen, családias hangulatban.

– Gyönyörű település Csesznek. Bejártuk a környékét is, mivel szeretünk túrázni. A falunap itt családias hangulatú, olyan, mintha minden résztvevője egy nagy családhoz tartozna. Mi pedig mindig is azt vallottuk, hogy a barátok legalább olyan fontosak, mint a rokonok – szögezte le Tóth László és párja. Háromszáz kilométert utaztak, hogy a bakonyi községben töltsenek el egy hetet, ugyanis az Eger mellőli Bükkszékről érkeztek. A hétvégi program egy másik résztvevője, a budapesti Balla Sándor arról beszélt, hogy régi barátai laknak Cseszneken, ezért nem először vett részt a falunapján. Szerinte jó emberek élnek ebben a községben, jó a levegője és a települést körülvevő természet különleges kirándulásokra hív sokakat. A fővárosi férfi is megkóstolta azt a bográcsban öt órán át főtt ételt, amit Rónaszéki István készített ismerősei, felesége segítségével.

A Naplónak elmondta, hogy a csülkös körömpörköltbe hét kiló hátsó köröm és három kilogramm csontozott első csülök került és persze többek között só, bors, fokhagyma, pirospaprika is. Sokaknak jutott belőle, mindenki dicsérte. A cseszneki nyugdíjas úgy véli, egészen más íze van a szabad tűz fölött megpuhított húsnak, pláne, ha rögtön együtt ehetik meg jó barátok. Ilyenkor a jókedv is fűszerezi pörköltet.

Kovács Béla, családja és barátai pedig pacalt raktak a bográcsba, hozzá körmöt, csülköt és velőt is tettek. Nála is mintegy öt óráig készült a szabadban az étel. Szerinte rendre jóízű beszélgetésekre is alkalmat ad a cseszneki falunap, olyanok is találkozhatnak ilyenkor, akik ritkán látják egymást, ráadásul a piknikekre jellemző hangulatban tölthetnek el együtt rövidebb-hosszabb időt. Akadtak ugyanis családtagok, felnőttek, akik a délután folyamán játszottak együtt gyerekeikkel a programok helyszínén, a focipályán. Többen viszont az esti zenés mulatságon is részt vettek vagy épp arra voltak kíváncsiak.