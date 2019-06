Cuki állatkölykök a Bakonyban – Halálra ítéljük őket, ha felelőtlenek vagyunk

A pünkösdi hétvégén sokan kimozdulnak, a bakonyi túraútvonalak az egyik legnépszerűbb célpontok. Ezért nem árt tisztában lenni néhány dologgal, mielőtt megcélozzuk a természetet.

Májusban az erdőkben, mezőkön járva több árvának hitt, első látásra segítségre szoruló állatkölyökbe is belefuthatunk.

Sokan hiszik, hogy ha egy egyedül a fűben fekvő őzgidára vagy szarvasborjúra találnak akkor az mindenképpen segítségre szorul. Előfordulhat, hogy valóban így van, de könnyen lehet, hogy a jószándékunkkal okozzuk a bajt és az állat pusztulását.

Avatatlan szemeknek talán úgy tűnhet, hogy az anyaállat magukra hagyta a gidáját, de ez valójában nem így van. Az első hetekben a kicsik még túl gyengék ahhoz, hogy kövessék az anyjukat, ezért az időnként a magas fűben elfekteteti és magára hagyja őket. Fontos tudni, hogy az őzsuta vagy a szarvastehén addig nem tér vissza amíg veszélyt, jelen esetben az embert érzékeli. Tehát a legjobb amit tehetünk, ha a helyén hagyjuk a kicsiket, mert hiába a legjobb gondoskodás, mesterséges körülmények között nagy eséllyel elpusztulnak. Pár percre megnézhetjük őket, de ne érintsük meg és rövid időn belül hagyjuk el a helyszínt.

Ha sérült, vérző állatot találunk, értesítsük a helyi illetékes vadásztársaságot vagy erdészetet.

Fontos az is, hogy a kutyasétáltatók fokozottan figyeljenek oda a kedvenceikre. Ha egy szabadon kóborló eb megkerget egy vemhes őzsutát vagy szarvastehenet, az elvetélhet vagy akár el is pusztulhat. Ha pedig kiszimatolja a gidát, borjút, nem is kell bántania ahhoz, hogy megpecsételje a sorsát! – írja az erdeiprogramok.hu oldal.

(A nyitókép forrása: pixabay.com)