Digitális eszköz a gyerekek fejlesztése érdekében

A DIOO, azaz a digitális okosjáték óvodásoknak egy új, innovatív, magyar képességfejlesztő eszköz, amely nem egy klasszikus számítógép, amelyet a kisgyermek bármikor és bármennyi ideig használhat. Nem is egy tablet vagy telefon, amely a korlátok nélküli játéknak ad teret. Ez egy zárt biztonságos rendszer, így a digitális technológia és az internet veszélyei teljes mértékben elkerülhetők.

A Csillagvirág Óvoda négy pedagógusa még 2015-ben egy továbbképzésen ismerkedett meg azzal a DIOO elnevezésű, digitális okosjátékrendszerrel, amelyhez egy, az önkormányzattal közös pályázat útján nemrég jutottak hozzá, és amelyet az óvodapedagógusok segítségével használhatnak a nagycsoportos gyerekek Vámoson.

– Ez egy kiegészítő, digitális fejlesztő lehetőség, természetesen emellett elsődlegesen a hagyományos fejlesztési módszerek is mennek tovább nálunk. Nemcsak a gyerekeknek jó ez a lehetőség, hanem nekünk pedagógusoknak is, mert minden óvodásnak van egy belépőkódja, és a rendszer rögzíti, hogy milyen tempóban, hogyan és hányadik kísérletre oldotta meg a feladatokat. Nyomon követi a gyerek fejlődését, és csak úgy ad nehezebb feladatot, ha az előző szintet már biztonsággal megoldotta.

Az adatokat összegyűjti, és az óvónők ez alapján elemezhetik a fejlődést. A programban többféle területről vannak játékos feladatok, amelyekből leszűrhető, hogy melyik területen kell még foglalkozni egy adott kisgyermekkel. Megnézhetünk egyénre, csoportra, sőt az egész óvodára vonatkozó információkat is. Így kiderül, hogy melyek azok a területek, ahol esetleg elmaradásunk van, vagy ahol nagyon jól állunk. Ez alapján építeni és bővíteni tudjuk az önfejlesztési tervünket – mondta el Putz Andrea óvodavezető.

A fejlődést nyomon követő rendszer segít az óvodások iskolaérettségének a megállapításában is. A kicsiknek tetszik ez a lehetőség, és nagyon várják, hogy hetente egyszer mehessenek használni.

– Hozzájuk már nagyon közel áll a digitális világ. Számukra ez nem is akkora újdonság, hiszen a laptopok és tabletek világában nőnek fel, ezért könnyen tudják alkalmazni. Olyan visszajelzéseket is kaptunk már a rendszert használó pedagógusoktól, hogy egyes gyerekek, akik papíron nem tudnak olyan jól dolgozni, vagy nehézkes a kommunikációjuk, rosszul fejlődnek. Viszont amikor odaállították őket egy ilyen konzol elé, kiderült, hogy fantasztikus eredményeket produkáltak, nagyon magas szintig eljutottak. Ez egy komoly visszajelzés, ami megmutatta, hogy mennyire másképpen kell hozzáállni már a gyerekekhez, és nagyon sok oldalról kell megközelíteni őket – fogalmazott az óvodavezető, és kiemelte, hogy az év elején átadott új oviban már egy fejlesztőpedagógus is

dolgozik hetente négy alkalommal.