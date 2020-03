Díjazták munkatársainkat: Bényi-Virág Rita kapta a Nívó-díjat, Horváth Gáboré a legjobb riportért járó elismerés

A Napló munkatársainak szavazatai alapján az elmúlt évben nyújtott teljesítményéért Bényi-Virág Rita újságíró kapott Nívódíjat, és Horváth Gábor írása bizonyult a legjobb riportnak.

Már hagyományosan közös ebéddel ünnepelte a Magyar sajtó napját a Napló szerkesztősége. A Betekints Étteremben megtartott összejövetelen Balla Emőke főszerkesztő köszönte a szerkesztők, újságírók, fotósok és szerkesztőségi munkatársak tavalyi évben végzett felelősségteljes és odaadó munkáját, amivel nap mint nap hozzájárulnak ahhoz, hogy friss megyei hírekkel teljen meg az újság.

Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. A Napló munkatársainak szavazatai alapján az elmúlt évben nyújtott teljesítményéért Bényi-Virág Rita vehette át a Nívó-díjat.

Rita 2002. július elsején került a Napló szerkesztőségébe gyakornokként. Korábban az ELTE bölcsész karán tanult, ahol magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész diplomát szerzett. Az egy év gyakornoki idő letelte után külső munkatársként dolgozott szerkesztőségünkben. Közben megszületett kislánya, Luca, akivel fél évig volt gyesen, 2009. december 1-jétől főállású alkalmazott. 2012. augusztusában megszületett kisfia, Peti. Vele két évet töltött otthon, majd visszahívták a szerkesztőségbe. Kezdetektől sport témákkal foglalkozott, 2007-től ő kísérte figyelemmel a mostani Telekom kézilabdacsapatot, majd cseréltek kollégájával, és a Balatonfüred kézilabdacsapatát írta. 2014-óta ismét a Telekom tudósítója. Emellett a napi két-három sport oldal szerkesztése és megtöltése is komoly teljesítményt igényel a sportos kollégáktól. Sportújságírói pályafutásának egyik jelentős eseménye, hogy ő írta meg először Kiss Balázs veszprémi olimpiai bajnok visszavonulását.

De nemcsak sporttémákkal foglalkozott: évekig készítette a Púder oldalt, illetve a Napló Másként kiadványát is ő fogta, illetve most is ő fogja össze. Lehajolt minden témáért, ami az „útjába került”. Többet között így eshetett meg az is, hogy lakóhelyén egy sorozatgyilkos után nyomoztak, akivel a véletlen folytán találkozott. Ebből született egyik legjobb írása, melynek címe: „Koccintás a gyilkossal”. Örülünk, ha írásait nemcsak a sportoldalon, hanem a Napló más rovataiban is olvashatjuk, mert mindig különleges riportalanyokat talál és róluk érdekes anyagokat készít. Ötleteivel, témajavaslataival szerkesztőség munkáját segíti.

A sajtónapon egy másik elismerés is gazdára talált. A korábbi főszerkesztő, Néző László még januárban hirdette meg a szerkesztőségben dolgozó újságírók részére a riport-író versenyt. A szakmai vetélkedés során kollégáink érdekes írásai jelentek meg lapunkban. Munkatársaink szavazatai alapján a legjobb riportot Horváth Gábor kollégánk készítette.

A neve Ildikó, melynek jelentése: harcos című díjnyertes riport február 29-én jelent meg lapunkban és weboldalunkon.