Dinamikus fejlődés, példás összefogás Tihanyban

Összesen 240 millió forint beruházással korszerűsítették az infrastruktúrát Tihanyban, egyebek mellett utakat, csatornarendszert újítottak fel, derült ki a keddi ünnepélyes átadáson, az Erzsébet téren.

Üdvözölte Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő a nagy előkészítéssel, együttműködéssel létrejött beruházást, amivel még biztonságosabban közlekedhetnek a helyiek, és a Tihanyba érkező mind több vendég, majd méltatta a kiemelkedő munkát.

Utalt rá, a választókerületben más hasonló beruházás is folyamatban van, ilyen például az M7-es autópálya és a 710 –es számú út összekötő szakaszának építése, illetve kezdődnek a munkálatok a Tótvázsony-Balatonszőlős és Balatonfüred közötti szakaszon is.

Tósoki Imre polgármester szerint fontos mérföldkőhöz érkeztek, mert két fontos pályázatot nyertek el: a megyei területfejlesztési pályázattal 180 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptak úthálózat fejlesztésre: 110 millióból felújítást végeztek a Major-, és az Aranyház utcában, kerékpárforgalmi jeleket festettek, lépcsősort újítottak fel, táblákat helyeztek ki. 70 millióból ősszel a fő-, és mellékutakon zebrákat alakítanak ki, a Visszhang-dombon forgalomcsillapító létesítmény építenek, a zebráknál gondoskodnak a világításról.

A belügyminisztériumi pályázattal, 28 millió forint vissza nem térítendő támogatással megújult a József Attila-, és a Völgy utca burkolata, a Major utcán a járda. A beruházás meghaladta a 60 millió forintot, a különbözetet saját forrásból fedezték. A polgármester üdvözölte a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. munkáját, amely 100 millióból kicserélte az Aranyház-, és a Major utca nagy részén a hatvan éves vezetékrendszert, utóbbiban évente hatvan csőtörés volt. Tihanyban tervezik a Kossuth-, és a Csokonai utca felújítását.

-A sikeres településfejlesztés színvonalas közlekedési infrastruktúrával kezdődik, vélekedett Polgárdy Imre megyei közgyűlési elnök. Hozzátette, Tihanyba egyre többen érkeznek, jelentős a kerékpáros forgalom is. Kiemelte, az úthálózat korszerűsítése országszerte elősegíti a gazdaság élénkítését, az életminőség javítását. Tihanyban parkolóhelyeket is építettek, gyalogos-, és a kerékpárút is készült, mindennek nagy jelentősége van a biztonságos közlekedésben.

Az elnök szólt a küszöbönálló beruházásról: operatív pályázattal, több mint 172 milliós támogatással fejlesztik Tihany-rév közlekedésbiztonságát. -Megyénkben sikeresen pályáztak az önkormányzatok közlekedési infrastruktúrára: 2017-től 6,7 milliárd forint nyertek el. A 21. századi Magyarország elképzelhetetlen jó minőségű utak nélkül, hangsúlyozta.

A köszöntők után bemutatták az új utcatisztító járművet, majd szalagátvágással adták át a megújult utcákat