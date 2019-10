A közös munkát ünnepelték Nagyvázsonyban

Ismét megrendezték a Szent Mihály-napi Marha(nagy) hajtást a településen. Több mint 20 fogat csatlakozott a szüreti felvonuláshoz, és 21 csapat vett részt a főzőversenyen.

A szombat délelőtt a fogatok díszítésével telt a Nemesleányfalui Lovas Egyesületnél, majd a szüreti menet fúvósok felvezetésével és lovas kísérettel végigvonult a településen. Újdonságként a látványos menetet az Eszterlánc Mazsorett Egyesület tagjai vezették fel a színpad mellé Nemesleányfaluban, ahol a pétfürdői általános iskola diákjaiból álló három mazsorettcsoport műsort is adott.

A Dunántúl egyik legnagyobb lovasközpontjában megrendezett szüreti felvonulás fogatairól Győrffy-Villám András lótenyésztő, agrármérnök, lovas bíró elmondta, hogy azok vegyes képet mutatnak. Látszik rajtuk, hogy vegyes az otthoni feladatuk is, van, amelyik csak a szenvedélyt szolgálja, ugyanakkor megjelentek a profi versenyfogatok is.

Az érdeklődők lovakból is láthattak meleg- és hidegvérűeket egyaránt. A fogatok díszítése jellegzetesen szüreti felvonulási, alkalmi díszítés volt, az egyszerű krepp-papíros dekorációtól a szőlős díszítésig. A fogatokhoz csatlakozott a feldíszített traktorok mellett két lőcsös kocsi és egy napernyőkkel ékesített krumpliszüretelő gép is. A hagyományoknak megfelelően megrendezték a főzőversenyt is, amelyen a 21 csapatnak marhahúsból kellett ételt készítenie.

A kulturális programok mellett nem maradt el a magyar tarka marhacsorda Szent Mihály-napi behajtása sem. Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere a Szüreti mulatság és pásztorünnep kapcsán kiemelte, hogy nagyon hálás a közösségnek azért az összefogásért, amit a település lakói tanúsítanak. Mivel a gazdák, az állattartók, a termelők és a civil szervezetek együttműködésével bonyolítják le ezt a rendezvényt, ez valóban a közös munka ünnepe. Az a munka, amit Nagyvázsonyban az elmúlt négy-öt évben elvégeztek, azért volt sikeres, mert ez a fajta összefogás jellemző a település közösségeire a hétköznapok során is.