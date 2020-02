Disznót vágott Paloznak apraja-nagyja

Pauer Lajos böllér irányításával Paloznak lakóinak jelentős része és sok nyaralóvendég is részt vett a disznóölésben az elmúlt hétvégén, ahol borfelismerő-, és kolbásztöltő versenyt is rendeztek a Tájház udvarán.

A szokásos disznóvágást a Paloznaki Civil Egyesület és a helyi önkormányzat szervezte meg azzal a céllal, hogy akit érdekel, megnézhesse, és kedve szerint részt is vehessen a hagyományos, régi disznóvágásban, amikor a családok ilyen alkalmakkor töltötték fel kamrákat. Pauer Lajos böllérrel az élen darabolták fel a 160 kilós disznót, ezt követően pedig sütötték a vért, a húst és a zsírt, utóbbiból készült később a finom tepertő.

Hurkát és kolbászt is töltöttek, utóbbinál még külön versenyt is szerveztek. A leghosszabb kolbászt, amely meghaladta az egy métert, Németh Balázsnak és Németh Bencének sikerült elkészíteni. A nagy munkálatok mellett az asszonyok finom süteményeket, egyebek mellett farsangi csörögefánkot sütöttek és azzal kínálták a többieket. Közben többen borfelismerő versenyen is részt vettek, amit végül Farsang-Törös Krisztina, Kamondy László, Somogyi István, nyert meg. Az eszem-iszom után beszélgetéssel, zenével és tánccal ünnepelték meg a hagyományos disznótort Paloznakon.