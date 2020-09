Dobogósok a Veszprém megyei civilek

Ez 65,4 százalékos siker­arány, amivel a megye dobogós lett, országosan a harmadik legsikeresebbek a civiljei. Erről Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár számolt be.

A Veszprém Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szervezett Civil Info 2021 címmel fórumot a veszprémi városházán, hogy a civil szervezetek vezetői, képviselői tájékoztatást kaphassanak a pályázati lehetőségeikről. Hegedűs Barbara alpolgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokban a járványveszély miatt a korábbinál is nagyobb felelőssége volt több civil szervezetnek. Támogatták a közösségi tevékenységeket, például az idősellátásban segítettek. Az alpolgármester szerint ezért is fontos, hogy megfelelő információkhoz jussanak a támogatásokról, azokról, amelyeket a város, és azokról is, amelyeket a kormányzat nyújthat.

Az elmúlt években is segítette a veszprémi önkormányzat a civileket, költségvetésében alapot különített el nekik, a nagyobbaknak. A kisebbek pedig városrészenként a képviselői keretekből juthattak forráshoz – tudtuk meg Hegedűs Barbarától, aki elmondta, hogy a jövőben is hatékonyan szeretnének sikeres tevékenységükhöz hozzájárulni. Számítanak rájuk annak kapcsán is, hogy Veszprém 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz. A cél az, hogy bevonják őket a tervek megvalósításába. Ezért külön pályázati forrást biztosít a megyei civil szervezeteknek a megyeszékhely. Erről az elkövetkező hónapokban adnak majd részletes tájékoztatást.

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár bevezető előadásában elmondta, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap 2021-es pályázatai kiírása idén október 12-én jelenik meg, az egyszerűsített pályázatok kiírása pedig november 12-én. Érdemes figyelni ezekre az időpontokra! Utóbbi egy nemrég bevezetett pályázati forma, amelyen eddig 200, ezentúl 300 ezer forintot nyerhetnek lokálisan működő civil szervezetek. S ennél a formánál nincs bírálóbizottság, várakoztatás, viszont az érkezési sorrend számít, ezért érdemes időben beadni az igényléseket. Ám a rendelkezésre álló keret, a biztosított forrás az eddigiekben is kielégítette az igényeket – tudtuk meg a helyettes államtitkártól.

Arról is szólt, hogy a Falusi Civil Alap az ötezer lélekszám alatti települések civiljeinek biztosít pályázati pénzt. Az igénylések határideje augusztusban járt le, azok elbírálása jelenleg folyik. Ebből is látszik, hogy bővültek a civilek pályázati lehetőségei, a kormány fontosnak tartja támogatásukat, megbecsülésüket. Utóbbi növelése céljával díjakat alapított. S harmadszor is megszervezik a civil véradást, október 5. és 9. között.