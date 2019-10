Dózsás barátságok és csókok a múltból

Amikor gondolkodtunk, hogy mivel is ünnepelhetnénk még a 80 éves évfordulónkat, eszünkbe jutott, hogy sok egykori diák van, akikre joggal lehetünk büszkék!

– Egy kétszer vagy háromszor ekkora asztal köré sem férnénk el – mondta bevezetőjében Lambert Zsuzsanna, a Dózsa György Általános Iskola igazgatóhelyettese a Dózsa 80 jubileumi hét, sikeres dózsások közönségtalálkozóján pénteken.

A randevúra minden osztályból érkeztek gyerekek – és a végén kérdezhettek is –, hogy találkozzanak Hatás Andrea színész-műsorvezetővel, Ovádi Péter országgyűlési képviselővel, Gulyás Péter kézilabdázóval, edzővel, Hegedűs Csaba bendzsóművésszel, Lunk Gabriella táncpedagógussal, a 30 éves Bonita táncegyüttes alapítójával és Bakonyi József órásmesterrel.

Miért volt jó ide járni? – ez volt az első kérdés a régi dózsásokhoz. Hatás Andrea elmondta, nagyon jó emlékek fűzik az iskolához, és a baráti kapcsolatok is könnyebben alakultak ki sokuknál azért, mert egy iskolába, a Dózsába jártak. Nagyon jó tanáraik voltak, akiktől a versek szeretetét megtanulták, és jó alapokat adtak a továbbiakhoz az életben.

Ovádi Péter azzal kezdte, hogy a legszebb nyolc évét töltötte az iskolában, ahol az első barátra lelt, majd barátnőre, és az első csók is a Dózsához köti. Mint elmondta, ezek a barátságok nem néhány évre szólnak, hanem hosszú távú kapcsolatok. Gulyás Péter kézilabdázó elárulta: neki is gyönyörű emlékei vannak a Dózsából, de azt is megtudhatta a hallgatóság, hogy miként került a suliba és hogyan választotta annak idején a kézilabdát, majd lett 17 éven át a veszprémi csapat meghatározó tagja.

Ugyanakkor Hegedűs Csabáéknál fel sem merült, hogy ne ebbe az iskolába járjon; az édesanyja, a nővére is dózsás volt – ráadásul néhány percre laknak az intézménytől. Lung Gabriella dózsavárosi lányként aposztrofálta magát, a közelben lakott ő is, és csak szép emlékeket elevenített fel.

Halmayné Badacsonyi Márta, az iskola igazgatóhelyettese azt emelte ki érdeklődésünkre, hogy nagyon izgalmasak voltak számukra az elmúlt napok, hiszen kultúra, művészetek, vetélkedők és sport is szerepelt a programok között. Örömmel újságolta azt is, hogy a mostani gyerekek nagy érdeklődéssel fordultak az évforduló felé, ami jóleső érzés volt számukra.