Dr. Bujdosó László: az őszi szünet lassíthatja a járvány terjedését

Valószínűsíthető, hogy az iskolai őszi szünet lassítja a koronavírus-járvány terjedését.

Ezt Bujdosó László, a Csolnoky Ferenc Kórház központi sterilizálóosztály-vezető főorvosa közölte érdeklődésünkre. Elmondta, jelenleg nincs szakmai konszenzus arról, hogy a közösségbe járó gyerekek milyen szerepet játszanak a járvány terjedésében. A szakember hozzátette, az óvodások, iskolások és egyetemisták enyhébb tünetekkel vagy tünetmentesen vészelik át a fertőzést, emiatt a szűrésük és a fertőzőképesek elkülönítése gyakran nem is történik meg. Ugyanakkor több tanulmány állítása szerint nem a gyermekek, hanem szüleik fertőznek.

– Az is látszik, hogy a fertőzöttek száma szeptembertől nőtt meg ugrásszerűen, amiben az iskolai közösségi terjedés gyorsító szerepe is valószínűsíthető. Nem véletlen, hogy több mint harminc országban vezettek be korlátozásokat az iskolák működésében – fogalmazott Bujdosó László. Hangsúlyozta, az őszi szünet jótékony hatása lehet, hogy lassítja a járvány terjedési sebességét, de szerinte a szünidő túl rövid ahhoz, hogy befolyásolja a járványt. Úgy vélte, az eredményességhez az is kell, hogy az alapvető járványügyi szabályokat a szünetben is betartsák a tanulók, vagyis viseljenek maszkot, tartsák egymástól a távolságot, csökkentsék a közvetlen kommunikáció gyakoriságát, és fokozottan figyeljenek az idősekre, betegekre.

A jelenlegi szabályokról úgy vélekedett, a gyermekek között kevés a fertőzött, és fontosabb az iskolába járás, mint hogy korlátozni legyen érdemes, míg a szülők munkából való kiesése a gazdaságban okozna további károkat.