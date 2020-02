Dúvadokat gyérítettek megyénk három tájegységében

Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém megyei szervezete megyénk mindhárom tájegységében – a bakonyi vadgazdálkodási tájegységben, a Marcal-medencei vadgazdálkodási tájegységben és a Balaton-felvidéki vadgazdálkodási tájegységben – egyszerre rendezte meg a dúvadgyérítési hetet.

Az apróvad életfeltételeinek javítása érdekében szervezett és a teljes megyére kiterjedő akciót február elején tartották.

– A mezőgazdaság átalakulása nagy környezeti változással is járt az elmúlt 30 évben. Erre a vadak is reagáltak, és a legjobb apróvadas területeink átmentek vegyes vadasba vagy nagyvadasba. Már annyira megszoktuk, hogy szinte csak nagyvadra vadászunk, hogy a csapdázást, a ragadozógyérítést, a dúvadirtást újból be kell mutatni, meg kell tanítani, és ezekkel az ismeretekkel sikerélményhez kell juttatni az embereket, hogy legyen kedvük ezt csinálni. A dúvadgyérítéskor tájegységenként összegyűlnek a vadászok, szakmai előadásokat is tartanak, egymás között is megbeszélik, értékelik a helyzetet.

A program azt a célt szolgálja, hogy új lendületet adjunk ennek, és ne csak egy hétig, hanem éves szinten is végezzék a dúvadgyérítést a hivatásos vadászok. Az is lényeges, hogy ne egy kis vadászati egység végezze csak ezt, mert ha tájegységi szinten szinte mindenki ellátja a feladatot, akkor a ragadozógyérítés komoly eredményekkel jár – nyilatkozta az akció kapcsán a megyei vadászkamara titkára, Baracskay Lajos.

Az egy hét alatt elejtett dúvadakból közös terítéket készítettek tájegységenként. A bakonyi tájegység dúvadhetét lezáró terítéknek az Uzsai Erdészeti Igazgatóság úrbéri vadászháza adott otthont. Tíz vadászatra jogosult jelentkezett a dúvadhétre, melynek eredményeként összesen 113 vad feküdt a terítéken: három aranysakál, 54 róka, egy nyest, három borz, három dolmányos varjú és 49 szajkó.

A csapdák működéséről gyakorlati bemutatót is láthattak Uzsán, ahol a vadnak járó tiszteletadás mellett előadásokat is tartottak, melyek után közös ebéd várta a vadászokat. A Balaton-felvidéki vad- gazdálkodási tájegység dúvadterítéke Szentkirályszabadja mellett, az Újkúti Vadásztársaság területén készült. A szervezett gyérítésben hét vadászatra jogosult vett részt. A fenyőlombbal övezett terítéken összesen 51 dúvad kapott helyet: 17 róka, hét borz, 20 szajkó, öt szarka és két dolmányos varjú. A dúvadhéten több vad esett, de nem mindegyik volt bemutatásra alkalmas állapotban.

A II. Marcal-medencei dúvadhéten 11 vadászatra jogosult vett részt, az esemény házigazdája a Somlótája Vadásztársaság volt. Itt a közös terítékre 178 dúvad került: 103 róka, 12 borz, három aranysakál, egy nyest, nyolc dolmányos varjú, három szarka és 48 szajkó színesítette a terítéket. A megyei vadászkamara támogatja a tájegységi dúvadheteket és továbbra is ösztönzi a vadgazdálkodókat a dúvadgyérítésre. A legeredményesebb résztvevőket a megyei vadásznapon díjazzák majd Pápán.