Ébredezik téli álmából a veszprémi ingatlanpiac

Míg év elején jellemzően akár egy-két millió forinttal olcsóbban is hozzájuthattunk egy átlagos állapotú, kétszobás lakáshoz, a tavasz közeledtével megváltozni látszik a helyzet.

Február 8-án adtunk körképet a Veszprémre jellemző albérlet árakról, most pedig azt vizsgáltuk meg, hogy milyen mértékű kiadásokkal kell számolnia annak, aki a tél és a tavasz találkozásakor adja a fejét lakásvásárlásra.

Szomorúan konstatálható, hogy nyoma sincs már az öt-hat évvel ezelőtti ingatlanáraknak, amikor egy, az idei év folyamán eladásra kínált garázs árából még lakható, sőt egészen tűrhető minőségű másfél-kétszobás lakást vásárolhattunk, hovatovább még egy-két bútorra és egy tisztasági festésre is futotta akár. Keresésünk során az ingatlanbazar.hu és az ingatlan.com segítségét vettük igénybe és néhány kritériumot is beállítottunk a találatokat illetően: minimum kétszobás, legalább közepes állapotú, harmadik emeletnél nem magasabban elhelyezkedő, erkélyes lakásokra vadásztunk.

Az alsó határt egy, a Haszkovó utcában található egyik tízemeletes első emeletén elhelyezkedő 54 nm2-es lakás képviseli, amelyet hirdetője közel 17,5 millió forintért árul. Ezért a pénzért kelet-nyugati tájolást, rendezett társasház ígéretét és két teljes értékű, nem egymásból nyíló szobát kapunk. A leendő vásárlónak minimális alkudozásra is lehetősége nyílhat és az sem elhanyagolható, hogy már két héten belül birtokba veheti az ingatlant, amennyiben hajlandó kifizetni a vételárat.

A város lakosságának mintegy egyharmadát tömörítő Jutasi úti lakótelep kínálatában meglehetősen nagy szórást tapasztalhatunk, hiszen durván 19 millió forintól egészen 23 millióig terjed az egy ajánlat kivételével kétszobás lakások ára, jellemzően 54 és 62 négyzetméter között. A bűvös huszonhármas szám felett már elkezdhetünk gondolkodni a belvárosban és az egyetem környéki téglalakásokban is, de – visszapillantva még a Haszkovó utcára – tízezer forint híján 24 millióért egy 65 négyzetméteres plusz három félszobás lakásba is bekuckózhatunk, amelyet egyszerre öt ingatlanügynökség is hirdet. Amennyiben a Cholnoky lakótelepre szeretnénk költözni ennyi pénzzel a kabátzsebünkben, úgy érdemes lesz jól és praktikusan kihasználni a teret, mivel mindössze 42 négyzetméterrel kell majd gazdálkodnunk.

27 millió forintért újra bővül a perspektíva, hiszen ezért az összegért már körbenézhetünk az Endrődi lakótelepen is, főleg a kétszobás lakások kínálatában, míg az Egry lakótelep legolcsóbb kétszobás lakásáért most közel 28 millió forintot kér tulajdonosa, bár itt főként hat, vagy tizenkét lakásos tömböket találunk. 29-től körülbelül 35 millió forintig a lehetőségek tárháza közel végtelenné bővül, legyen szívünk vágya egy harmadik emeleti háromszobás felújított lakás a Cholnoky-n, némi felújítást igénylő téglalakás a Dózsavárosban, vagy egy négy évvel ezelőtt épült kifogástalan állapotú lakás a Csererdőben.

Veszprém talán legdrágább környékein, a Takácskertben és a Füredidombon már négyessel kezdődnek a vételárak, igaz, itt már a 90-100 négyzetméteres lakások sem elképzelhetetlenek. A megadott keresési pontok alapján az egyik legdrágább ingatlant a Kisállomás utcában találjuk, ahol egy 85 négyzetméteres penthouse-t kaphatunk, a lakás méretével majdnem megegyező terasszal egyetemben, potom 56 millió forintért.

Bár még messze a főszezon, az már most is látható, hogy városunk nem szűkölködik a kínálatokban. Természetesen az általunk kiszemelt ingatlanok csak egy szegmensét képzik az ingatlanpiacon jelenleg elérhető lakásoknak. Számos tényező befolyásolhatja a vételárat, így az építőanyag, a fűtés típusa, az elhelyezkedés, de az is módosíthat az összképen, ha az eladó sürgősen szeretne megszabadulni eddigi otthonától, vagy ha az ingatlan bármilyen jellegű hitellel terhelt. Szintén nem keveset emel a vételáron, ha az adott lakást ingatlanügynökség árulja.

Az a kínálatból is következtethető, hogy jelentős összeget kell áldoznia annak, aki Veszprémben szeretné megtalálni leendő otthonát és az összegek növekedő tendenciája a főszezon bekövetkeztével feltételezhetően még gyorsabbá válik.

