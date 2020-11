Bécsben tanuló magyar diák beszámolója az ausztriai szigorításokról

„A vizsgaidőszakban a tanulás miatt eleve állandóan itthon vagyok, ez olyan, mint egy karantén miatti bezártság, de a kijárási korlátozás Ausztriában tényleg megváltoztatta az utcák képét. Azt gondolom, hogy az emberek komolyan veszik az előírásokat, és én is megértem hogy pár hétig szükség van a szigorú korlátozásokra” – mondta el lapunknak Hierholcz Anna, aki Bécsben jár egyetemre.

„Nem tapasztaltam az üzletekben rohamot, sorban állást amiatt, hogy a napokban tovább szigorítják a koronavírus miatti korlátozásokat Ausztriában. Nem csak éjszaka lesz kijárási tilalom, hanem nappal is. Azonban most már nem újdonság, hanem ismerős ez a helyzet az itt élőknek, nem hökkentette meg őket. Ugyanis tavasszal hasonlót kellett átélnünk. Akkor többen igyekeztek vécépapírt, élelmiszert otthon felhalmozni. Most már tudjuk, hogy erre nincs szükség, az ellátás folyamatos lesz, be tudunk mindent szerezni, ami kell, tapasztaltabbak vagyunk e téren, tudjuk, mire számíthatunk. Elfogadjuk az előírásokat, betartjuk azokat, tudjuk, hogy egyszer vége lesz ennek” – mondta el Anna. Számára a mostani kormányzati bejelentések nem hoztak, hoznak változást mindennapjaiban, mivel a vizsgaidőszak miatt – szokás szerint – szinte éjjel-nappal a szállásán van, tanul.

Arról még nem tudott pontosan beszámolni, hogy a bevásárlóközpontok bezárása konkrétan mit jelent. Ugyanis azokban is vannak csak élelmiszert árusító üzletek. Kollégiumához közel, két irányban is mintegy kétszáz méterre van egy-egy ismert boltlánc egysége, azokba szokott járni ételt, italt venni. Drogéria, posta, trafik is működik a lakóhelye közelében, és egy pláza.

„Persze nem tesz jót a gazdaságnak a fertőzésveszély miatti leállás, de az egészségügy itt is nagyon túlterhelt, és most az egészségügy javára dőlt a mérleg. A kormány továbbra is támogatja a cégeket a bevételkieséseik miatt. Erről nem tudok részleteket mondani, de pár vállalkozásvezetőt ismerek, ők kapnak pénzt, anyagi segítséget ezzel is támogatva azt, hogy az emberek ne veszítsék el a munkájukat. Ez az egyik fő cél. Hosszú távon természetesen nem fenntartható a jelenlegi állapot” – fogalmazott a fiatal közgazdász. Ha kinéz a szobája ablakán, éjjel alig lát embereket. Szerinte a saját védelme érdekében mindenki kevesebbszer mozdul ki, jellemzően csak munkába jár, bevásárolni, sétálni. Magyarországi ismerősei is többnyire önként ezt teszik.

„Nem azt várják el most tőlünk Ausztriában, hogy egész nap otthon üljünk. Találkozhatunk egy-két közeli rokonnal, baráttal, ezt szabad, de fontos, hogy az egyéb, a felesleges programokat, tevékenységeket most kerüljük el, halasszuk el. Ez most nem fér bele” – hangsúlyozta a diák, aki már szeptemberben tudta, hogy a vírus, a járvány miatt vizsgái többségét online teheti le. A közelmúltban eldőlt, hogy a többit is. Oktatása pedig digitálisan, távoktatásban folyik. Az egyetem épületébe egyáltalán nem mehetnek már be a hallgatók. Amikor legutóbb ott járt, hogy egy könyvet leadjon, épp csak megtehette, máris kitessékelték az előtérből, ahogy a többieket is.

Sétálni elmegy néha, hogy szabad levegőn is legyen, mozogjon. Hobbija a latin tánc és a jazzbalett, de már egy ideje – ugyancsak a koronavírus miatt – nem járhat táncórákra. Ez hiányzik neki. Biztos benne – hogy akárcsak tavasszal – az újrakezdéskor figyelnie kell arra, ne fájjanak majd az ízületei a kihagyás következtében.

Anna – aki a nyarakat régóta rendre családja zánkai házában tölti – arról is beszélt , hogyan oldják meg egyetemén az online vizsgázásnál a csalás, a puskázás lehetőségének kizárását. Úgynevezett nyitott könyves vizsgái lesznek. Ezt a formát már korábban is alkalmazták a felsőoktatásban. Ilyenkor akár lapozhatják a könyveiket, elolvashatják jegyzeteiket a diákok, mert a feladatok során olyan kérdéseket kapnak, amelyek során nem a lexikális tudásukat kell bizonyítaniuk, hanem azt, hogy megértették a tananyagot. A fiatalok többsége szerint egyébként ez a vizsgázás nehezebb formája.