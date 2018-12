Egy fél gombóc fagyi árával is lehet segíteni nehéz sorsú gyerekeken

Jótékonysági akciót szervez a Fokoláre Mozgalom Új Város Alapítványa a muzulmán Pakisztánban élő rendkívül nehéz sorsú hindu gyerekek iskoláztatására, akiket keresztény fokolarinák, köztük egy honfitársunk is segít.

Ötvenhatezer forint. Ennyit költöttünk átlagosan fejenként karácsonyi ajándékra az egyik hazai bank előzetes felmérése alapján. Ötvenhatezer forint, hogy a legnagyobb szeretettel, de talán egy újabb soha nem hordott pulcsit, polcon porosodó parfümöt, egy napig sem érdekes játékot vegyünk családtagjainknak, barátaiknak.

Hatvanötezer forint. Ennyibe kerül ma egy Pakisztánban élő nincstelen, kirekesztett gyerek egész éves oktatása. Ruházat, tanfelszerelés, napközi, tandíj. Mindössze évi hatvanötezer forint. Ha a karácsonykor születését ünneplő Jézusnak választani kellene, a pulcsik, parfümök helyett minden bizonnyal az említett gyerekek iskoláztatására szánná a pénzt.

Él Pakisztán egyik városában egy népcsoport, a bagrik, akik a nagy muszlim tengerben hindu vallásúak, s kisebbségi létük mellett még saját vallásukon belül is a kirekesztettek, az érinthetetlenek közül valók. Olyan nyomorban élnek, amilyen a mi európai-magyar szemünk számára elképzelhetetlen ma már. Nincs munkájuk, nincs házuk, nincs semmijük. Csak sok gyerek, ahogyan az lenni szokott. S ebben a muzulmán tengerben ezen a kis hindu szigeten keresztény fokolarinák próbálnak segíteni ezeken a gyerekeken, kitörni a nyomorból, felemelkedni onnan valahogy. Még harminc évvel ezelőtt az akkori belga konzul és felesége, majd egy ferences közösség kezdte el ezt a segítő munkát, létrehozva egy szociális központot azon a vidéken. Hogy pontosan hol, azt biztonsági okokból inkább nem áruljuk el.

Ezt a központot működteti most a római katolikus egyházon belül működő Fokoláre Mozgalom, néhány elszánt fokolarina segítségével. Természetesen közöttük is van egy honfitársunk, aki néhány éve itthoni barátai segítségét kérte, mert ugyan a központ működését úgy-ahogy megoldják, de szerettek volna a gondozásuk alatt levő százharminc gyereknek még többet segíteni. Mert amit eddig tettek, arra talán elég volt, hogy éppen ne haljanak éhen ezek a gyerekek, de a nyomorból kitörni, megszakítani ezt az ördögi kört nem sikerült. Az egyetlen út az iskola lenne számukra, ahol legalább írni-olvasni megtanulhatnának, s így esélyük lenne valami szakmát is megszerezniük.

A hívó szót meghallva, s mert mélyen megérintette őket a képeken, videókon látható szerencsétlen gyerekek sorsa, az Új Város Alapítványban tevékenykedő Tóth Judit és Téglásy Klára úgy döntött, mindent megtesznek, hogy segítsenek ezeken a kicsiken. Gyűjtésbe kezdtek, először barátaik, ismerőseik körében, jótékonysági koncertet szerveztek, amelynek fővédnökségét Herczegh Anita, Áder János államfő felesége vállalta. Össze is jött hatvanöt gyerek egyévi taníttatására való összeg.

De mindez persze kevés. A munka tovább folytatódik, most „Százforintos akciót” kezdtek, amelynek az ötletét egy dunántúli gimnázium tanulói adták. Történt, hogy az egyik ottani tanárnő, Tóth Juditék ismerőse bevitte osztályfőnöki órára az ezekről a Pakisztánban élő gyerekekről szóló kisfilmet, csak úgy okulásul a saját diákjainak, hogy lássák, hogyan élnek ma emberek a Földön. S maguk a tanulók vetették fel, hogy valamit tenni kellene, segíteni valahogy. Így kezdtek gyűjtésbe az iskolában, mondván, hogy ha a hatszáz tanuló mindegyike csak egy fél gombóc fagyi áráról, száz forintról lemondana, máris tudnának egy bagri kisgyereken segíteni. Több mint nyolcvanezer forint jött össze.

Judit és Klára most ilyen közösségeket is keres, akik hajlandóak akár csak ezzel a fél gombóc fagyi árával segíteni. Iskolák, munkahelyi, egyházi közösségek ha összefognak, ha csak egy „fél gyermek” taníttatásához hozzájárulnak, már az is sokat jelenthet. Pakisztánban április elején kezdődik az iskolai tanév, ezért márciusig folytatják a gyűjtést. Judit azt mondja, jó lenne, ha az összes gyereket be tudnák iskolázni, de minden adományt megköszönnek. Persze tudják, hogy mindaz, amit tesznek, csak csepp a tengerben.

De mégis: csepp. Hogy mi lesz a következő tanévben, tudják-e majd folytatni a tanulmányaikat a gyerekek, eljutnak-e majd egyszer oda, hogy az embertelen nyomorból kikerüljenek, azt ma még nem lehet megmondani. Judit és Klára addig folytatja munkáját, ameddig úgy érzik, jeleket kapnak. Jeleket az emberektől, ameddig lesz olyan, aki erre a célra adományozni akar, ameddig értelmét látják a missziójuknak. Most csak a következő tanévre gondolnak, hogy áprilisban minél több gyerek kezdhesse meg az iskolát ott, a messzi Pakisztánban. Mert ezek a gyerekek jelenleg senki másra nem számíthatnak, csak erre a néhány jószívű magyarra. Ahogyan az ott munkálkodó fokolarina fogalmazott Juditéknak: Ti vagytok számunkra az élet!

