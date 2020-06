Egy fiatal pár harca az agydaganattal az életért

Sokkoló volt a hír, amikor tavaly, a házassági évfordulónk előtt megtudtuk, ritka és rendkívül agresszív agydaganatban szenved Gyuri – emlékezik könnyeivel küszködve a felesége, Andrea. A veszprémi születésű fiatalember a szörnyű betegség és az emberfeletti fájdalmak közepette versenyt fut az idővel a gyógyulásért, az életért. A házaspár végső elkeseredésében fordult a nyilvánossághoz.

– Szokatlan tüneteket tapasztaltam 2018 végén. Fájt a fejem, az arcüregem, szédültem, úgy éreztem, minden erő elment a lábamból – idézi fel a kezdeteket Várnai György. Ma Budapesten él, és szoros kapcsolatot ápol veszprémi és Balaton-felvidéki rokonaival, barátaival. Boldogan idézi fel gyerek- és fiatalkorát, a Lovassy gimnáziumban töltött éveket, amikor még édesapjával járt a Veszprémi Építők meccseire. A közgazdász végzettségű fiatalember nagy boldogságban élt párjával, Andreával, aki egy informatikai cég HR- és pénzügyi tanácsadója.

Aztán egy napon gyökeresen megváltozott az életük: azóta kőkeményen harcolnak az agytumorral. A férfi szokatlan tüneteit az orvosok külön-külön kezelték, és senki nem gondolt komolyabb bajra. A problémák aztán ismét jelentkeztek 2019 elején, felső légúti problémákkal együtt, és szükség volt orrmellékműtétre. Ekkor sem gondolt senki rosszra, az operáció után a férfi szépen felépült. Csakhogy továbbra is fájt a feje, megváltozott a látása, szédült, egyre gyengébbnek érezte magát. A panaszai miatt tavaly májusban Budapesten egy neurológus elküldte MR-vizsgálatra, ahol ritka, agresszív, rosszindulatú agydaganatot diagnosztizálták nála.

– A vizsgálat után egyből rosszul lettem. Úgy éreztem, kihúzták alólam a talajt, a kórházból már nem is tudtam hazamenni.

A daganat már nagy méretű volt, agyi bevérzést is okozott, így azonnal életmentő műtétre volt szükségem – tekint vissza Gyuri.

Felesége megjegyzi, bénító volt rájuk nézve a borzalmas hír.

– Amikor az orvos mondta, hogy milyen daganatot diagnosztizáltak, és ha a férjem nem vállalja a műtétet, legfeljebb egy hetet élhet, az felfoghatatlan és szörnyű volt – meséli a fiatal nő.

Elmondták nekik, hogy a műtét után a fiatalember maradandó károsodásokat szenvedhet, emlékei kihagyhatnak, így az is előfordulhat, hogy nem ismeri fel a feleségét. Gyuri szerencsére megőrizte emlékezetét a műtét után, de sajnos a látása, a koordinációja, az állapota jelentősen leromlott. Azt szerencsének nevezi, hogy találkozott olyan szakorvossal, aki felismerte a ritka betegséget, melyről úgy tudják, százezer betegnél két-három esetben fordul elő. A kórházban pedig a legjobb idegsebészhez került, aki a szabadnapján végezte el a sürgős, életmentő műtétet tavaly május közepén. A hosszú operációval a daganat háromnegyedét eltávolították, de a férfi nem vált tünetmentessé, így azonnal sugárkezelésre és kemoterápiára volt szüksége. Mindez fájdalmakkal, mellékhatásokkal járt, ödéma keletkezett az agyában, és irtózatos nyomással nehezedett rá, emiatt újabb gyógyszeres kezelésre volt szüksége. Csak feküdni tudott, azt is nagy nehezen, mert emberfeletti fájdalmak gyötörték. A kemoterápiának is voltak mellékhatásai: hányinger, szédülés, fejfájás, a kezelések hajhullást is okoztak. Harminc sugár-, valamint közel száz kemoterápiás kezelést kapott emelt dózisban, gyógyszeresen idén márciusig.

A kontrollvizsgálatok szerint a betegség kedvezően alakult, a daganat visszafejlődést mutatott, de a vérelemzések és a fiatalember állapota azt jelezte, hogy a szervezete egyre kevésbé bírja a kemoterápia mellékhatásait, egyre jobban kimerülnek a tartalékai. Két kemoterápia között már nem tudott regenerálódni, állandóan rosszul volt, bőrkiütések és nyílt sebek jöttek elő a bőrén. Ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben kezdtek keresgélni az interneten másfajta gyógymód után. Így találták meg az immunterápiás kezelést, melyet agydaganatos betegeknél nem alkalmaznak Magyarországon. További kutatással márciusban találtak rá Németországban a kölni klinikára, amelyről kiderült, már több olyan magyar beteg megfordult itt, akiknél sikerrel járt a kezelés. Az ottani eljárás során saját vérből állítanak elő immunvakcinát, amely az immunrendszert arra készteti, hogy felismerje és felvegye a harcot a daganatos sejtekkel. Ezt kiegészítik hő- és vírusterápiás, speciális blokkolásgátló infúziós kezeléssel is. A fiatal párnál megcsillant a remény, de két súlyos nehézséggel kellett szembenézniük: a tetemes költséggel, amibe a kezelés kerül, illetve a koronavírussal.

Nagyon elkeseredtek, úgy érezték, itt az út vége, de a gyógyulás, az életbe vetett hit, a küzdelem felülmúlt mindent, így a világjárvány közepén felvették a kapcsolatot a kölni immunonkológiai klinikával, ahol megtudták, a kezelések tízmilliókba kerülnek.

Ennyi pénze sem a fiatal párnak, sem a rokonságnak nem volt, így végső kétségbeesésükben a közösségi oldalon még márciusban nyilvánosságra hozták Gyuri kritikus helyzetét, remélve, hogy aki tud, segít neki. Sokan összefogtak érte, ami mélyen meghatotta, de az életben maradásért nélkülözhetetlen a további segítség. A járvány enyhülése után május végén a már meglévő pénzből kiutaztak a klinikára az életmentő kezelésért. A hosszú utat autóval tették meg, ugyanis Gyuri nem ülhet repülőre.

A klinikán kiderült, azonnal meg kell kezdeni a kezelést, nincs idő várni. Ez júniusban meg is történt. Az új gyógymódra való átállás sem járt mellékhatások nélkül, rosszullétet, fejfájást, levertséget okozott. A következő kezelésre júliusban lenne szükség, miközben az idővel versenyt futva figyelik a közösségi oldalt, mert a férfi élete szó szerint az összefogástól függ.

– Nagyon erős a hitem, remélem, jó irányba változik az állapotom, mert élni szeretnék, annyi tervem van még! Az orvosok biztatnak, szerintük az első három kezelés után már csökkenhet a daganat – árulta el Gyuri.

A kérdésre, hogy mire gondolt, amikor kiderült, tumora van, azt mondja, hogy az esete hullámvasúthoz hasonlítható, mert elképesztő érzelmi magasságokat és mélységeket élt meg a feleségével, sokszor együtt sírtak az egész családdal. Párja szerint nagyon sokkoló volt megélni, hogy az életük egyik pillanatról a másikra teljesen megváltozott, ráadásul ilyen borzalmasan. A család bővítését is tervezték, ami most szóba sem jöhet.

– Örülünk az életnek, hogy a párom itt van! Küzdünk, nem adjuk fel! – fogalmaz Andrea. Férje hozzáfűzi, a gyógyuláshoz kell a család, a segítő emberi kapcsolatok, mert így érzi, nincs egyedül a küzdelemben. Egy baráti beszélgetés is sok erőt ad, ahogy egy üzenet, a legapróbb dolgok, sikerek is. Így az ember elhiszi, minden megváltozhat, csak akarni kell. Amikor a sugár- és kemoterápiás kezelés közben minden erejét összeszedve kisétált a közeli erdőbe, először nekiment a fáknak. Aztán egyre jobban ment a séta, mert a természet is gyógyítóan hatott rá. Gyuri szerint a gyógyulásban nagyon fontos a lelki egyensúly, a gyakori meditáció is.

– Amikor az ember egyedül van a műtőasztalon, a kórházi ágyon, nagy szüksége van arra, hogy erős legyen. Muszáj mindent megpróbálni, mert az élet mindennél fontosabb és értékesebb kincs! – mondja.