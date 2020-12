Egy héten belül két ütközésienergia-elnyelőt törtek össze az M1-esen és az M7-esen (videó)

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. elsősorban a gyorsforgalmi hálózaton alkalmaz úgynevezett ütközési energiaelnyelő berendezéseket, mely modulok a munkaterületen dolgozók és az ott esetlegesen balesetet szenvedők védelmét is szolgálják. Az elmúlt napokban két ilyen eszköznek is nekihajtottak autósok az M1-es és az M7-es autópályán, utóbbi esetet a Közút egyik kamerája rögzítette.

A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M1-es autópálya bicskei szakaszán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon múlt szerda délelőtt a védőkorlátot javították az 55-ös kilométerszelvény környezetében a belső sáv zárása mellett a bicskei mérnökségük szakemberei. Egy jármű ugyanakkor az előjelzések ellenére nekicsapódott a munkaterületen dolgozókat védő eszköznek. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Néhány napja, szombat reggel az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 83-as kilométerszelvénynél szintén a belső sávban mozgó munkavégzést biztosított a társaság balatonvilágosi mérnökségének egyik teherautója a rá szerelt ütközési energiaelnyelő berendezéssel, amikor egy személygépkocsi nekiütközött. Személyi sérülés szerencsére itt sem történt. A Magyar Közút egyik gyorsforgalmi utakon található kamerája ezt az esetet rögzítette, így jól látható, hogy mi vezetett a balesethez.

A korlátozás a belső sávban volt, ugyanakkor több jármű is nagy sebességgel haladt ott, az egyik kishaszonjármű a munkaterület előtt éppen be tudott vágni egy kamion elé, hogy elkerülje a becsapódást. A mögötte haladó három személyautóból az első nem tudott ilyen manővert végrehajtani, így az energiaelnyelőnek ütközött, míg több autó úgy tudott a középső sávba sorolni, hogy a teherautóknak is egy sávval arrébb kellett húzódniuk, ezzel tudták elkerülni, hogy tömeges baleset történjen.

Mindkét esetben elmondható, hogy több lépcsőben vezettek be sebességkorlátozást a munkaterületek előtt, előjelző autók figyelmeztettek a belső sávot érintő munkavégzésre, és az autópályák felett található digitális kijelzőkön is előre felhívták a közlekedők figyelmét minderre.

Általánosságban elmondható, hogy nagyon sok baleset azért alakul ki ilyen helyszíneken, mert a járművezetők nem figyelik az időszakos jelzéseket, figyelmeztetéseket és sokan az utolsó pillanatra hagyják a besorolást az elfogyó sávból és sok esetben ilyenkor már nincs lehetőségük sávot váltani és becsapódnak az ütközési energiaelnyelő berendezésekbe vagy nekiütköznek a mellettük haladó járműbe.

Természetesen ezen eszközöknek az a feladata, hogy megvédjék a munkaterületen dolgozókat és a beléjük csapódó járműveket, így azok mindkét esetben ellátták feladatukat. Ugyanakkor 1-1 ilyen berendezés mondhatni egyszer használatos, ha a legkisebb sérülés éri őket, akkor is totálkárosnak minősülnek. Ezek az eszközök pedig típustól függően 3-5 millió forintba kerülhetnek és havonta átlagosan legalább 1 darabot összetörnek az autósok.