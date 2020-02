Vadonatúj autóval gazdagodott szerencsés Napló-előfizetőnk

Hétfőn délelőtt szerkesztőségünkben vehették át nyereményüket a Mozaikkereső játék szerencsés beküldői.

Mint az ismeretes, a Mozaik­kereső játékban 19 megyei napilap vett részt, köztük lapunk, a Napló is. A játékban csak azok nyerhettek, akik a játékban részt vevő napilapok valamelyikére érvényes előfizetéssel rendelkeztek. Az újságokhoz összesen 103 725 darab szelvény érkezett, ebből a Naplóhoz 8449.

Egy darab 1 millió forint értékű Edenred-kártyát nyert a bakonynánai Turner Ferencné. Veszprémi olvasónkhoz, Hazler Tamáshoz került a laptop. A robotporszívót Stiglicz Erzsébet vihette haza Kisapátiba. Zirci előfizetőnk, Balázs István örülhetett a wellnesspihenésnek, míg a robotgép Molnár Istváné (Sáska) lett. Az összevont fődíjsorsoláson, amiben mind a 19 napilap részt vett, a három darab Toyota Yaris személygépkocsit húzták ki, melyen az egyik nyertes a Napló olvasója, Magasházi Istvánné lett.

– Amikor megtudtam, hogy megnyertem az egyik Yarist, napokig azt sem tudtam, hogy fiú vagyok-e vagy lány! Akkora meglepetés volt, hogy el sem hittem – mondta szerkesztőségünkben Magasháziné Rédecsi Viola, akinek 1992 óta jár a Napló. – Nem titok, mindig beküldök mindent, ám eddig nem nyertem semmit. Álmomban sem hittem, hogy nyerhetek, mert nem vagyok egy szerencsés típus. Ám most fordult a kocka, mert mint Viola elmondta, jól indult az éve, hiszen január végén Sopronban jártak egy wellnesshétvégén, ahol tombolán nyert egy újabb pihenős hétvégét Győrbe, majd ezután nyerte meg lapunktól a Toyota Yarist. – Egy 17 éves Suzuki helyére érkezik az új autó – derült ki, azaz tényleg jó helyre került a nyeremény, amit később vehet át nyertesünk.

A nyereményeket Balla Emőke, a Napló főszerkesztője adta át, aki hangsúlyozta: a Mozaikkereső több éve fut a lapban, és a játék nagy népszerűségnek örvend olvasóink körében. – Nagyszerű nyereményeket sorsolunk évről évre, nem volt ez másként most sem. Külön öröm, hogy az egyik nyereményautó is megyénkben talált gazdára – jelentette ki a főszerkesztő, aki arra biztatta vendégeinket, hogy olvassák lapunkat és figyeljék azt, mert az idén is lesznek játékos akciók.