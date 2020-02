Egyedi bringamozival és termelői piaccal várja látogatóit Alsóörs

A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület rendhagyó közgyűlésre hívta össze a tagokat a község egyik hoteljébe. Az eseményen megtörtént az éves tisztújítás, majd Semsei Sándor elnök és Pataki Júlia TDM-menedzser ismertette a 2020-as terveket.

Először az új, tervezett piacról esett szó, amelyet Alsóörsön, az egyesület irodája előtti területen terveznek megvalósítani. A termelői piac a környékbeli őstermelőknek, kistermelőknek és kézműveseknek szeretne lehetőséget biztosítani. A terület egyfajta közösségi térként is szolgál majd, ahol lehet zenés programokat, családi foglalkozásokat tartani, illetve a tervek között szerepel nyári estékre egy különleges bringamoziprogram is. Ennek lényege, hogy a projektor egy kerékpáros áramfejlesztővel lesz összekötve, és csak akkor kap a működéshez elegendő áramot, ha a kerékpárokon tekernek.

– A helyi termékekkel összefüggésben egy polcrendszert is kialakítunk. Először az alsóörsi és a csopaki irodában, de az egyesület szeretné, ha a térség szolgáltatói is integrálnák saját szálláshelyükre vagy üzletükbe ezeket a jó minőségű árukat. A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal együtt gondolkodunk és dolgozunk a polcrendszerben, a saját védjegyes termékeiket is szeretnénk bemutatni nálunk – mondta el Pataki Júlia.

A következő terv az idei évben a térségi e-busz kihasználása. A busz tavaly nyáron érkezett meg, Alsóörs önkormányzatának jóvoltából. Az elmúlt év az igények és a busz kiismeréséről szólt. Idén tavasszal és ősszel hétvégenként borjárat indítása a terv, a nyári szezonban pedig rendszeres strandjárat közlekedik Alsóörsön, az esti órákig autómentes és kényelmes közlekedési módot biztosítva a helyieknek és nyaralóknak egyaránt.

– Szeretnénk bevezetni a vándorgyűléseket, hogy tagjaink jobban megismerhessék egymást, illetve a tagok munkáját. Így reméljük, elkezdődik egy jó hangulatú, baráti ötletbörze, amely a térség előnyére válik – hangsúlyozta Pataki Júlia.