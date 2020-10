Egyedülálló női élményparkot alakítanának ki az ajkai Városligetben

A csónakázótó triatlonverseny rendezésére alkalmassá tétele és az országban talán egyedülálló női élménypark kialakítása is szerepel a Városliget megújítási programjában.

A ligetrehabilitációs projekt már 2016-ban elkészült. Az akkor beadott pályázat nem nyert. A terv most újra előkerült, amelyet a szakemberek átdolgoznak, kiegészítenek. A terv egyik fontos eleme, hogy a tavon olyan úszókört alakítanak ki, amely alkalmas versenyek lebonyolítására. A Magyar Triatlon Szövetség elnöke a szeptember 27-én a Tovafutók SE által rendezett duatlonversenyen jelen volt, és a szervezőknek elmondta, a szövetség támogatja, hogy Ajkán a közeljövőben triatlonversenyt szervezzenek.

Péntek Zoltán, a Tovafutók SE ügyvezető elnöke kérdésünkre elmondta, hogy a víz minősége megfelelő, a tavat nagy tisztaságú karsztvíz táplálja, amely közelít az ivóvíz minőségéhez. A szervezők sprint- és a rövid távú verseny megrendezésében gondolkodnak, így 750 méter hosszúságú kört kellene kialakítani, és egy vagy két kört kellene teljesíteniük a versenyzőknek. A tó környéke ma is a futók kedvelt helye. A terület alkalmas a versenyzéshez szükséges futópálya kialakítására.

A másik fontos elem a Gaia női élménypark, amelyről Csabai Tibor képzőművész, a tervek készítője adott tájékoztatást. A Gaia elnevezés Földanyát, Föld istennőt jelent a mitológiában. A tervek szerint a központból, a Gea-szobortól négy ösvény indul, a különböző élményösvények a női nemiség olyan jelentős állomásait jelenítik meg, mint a kislánykor, a fiatal nő, az érett nő, illetve az idősebb korú hölgyeknek is szeretnénk egy ösvényt biztosítani, amelyiken meditatív jelleggel lehet sétálni, megpihenni. A kislányok egy Kneipp-, vagy más néven mezítlábas ösvényen tudnának sétálni, amelyen különböző anyagokat érezhetnek a talpuk alatt.

Az érett korban levő nők ösvényén olyan beugrásokkal, sövényekkel elhatárolt kis tereket hoznak létre, ahol kicsit el tudnak vonulni a világ zajától. Ezen a helyen köztéri alkotások is megjelennek, például az éjszaka világító üvegszobrok. A közösségekre is gondoltak a tervezéskor. Kapnak teret többek között a jógázók, akik a természet közelében szeretnék együtt megélni az élményeket. A parkban kialakítanak egy nagyobb teret, ahol például Szent Mihály napján vagy a napéjegyenlőséghez kötődő ünnepen össze lehet jönni, tüzet gyújtani. A csónakázótó felszínét is szeretnék birtokba venni, oda olyan szobrászati elemeket helyeznek el, amelyek a víz felszínén lebegnek.