Egyetlen ábrán mutatjuk a vasárnap életbe lépő vasúti menetrend fontosabb újdonságát

A december 13-án életbe lépő vasúti és autóbuszos menetrendi fejlesztések az ország szinte minden térségét érintik.

Több és gyorsabb vonat

Vasárnaptól lép életbe a MÁV-START és a Volánbusz 2020/2021-es menetrendje, amely mintegy harminc vasútvonalon és ötven autóbuszos viszonylaton hoz az utasok számára jól érzékelhető változást. Számos vasútvonalon csúcsidőben az eddigieknél is több és gyorsabb vonat közlekedik a pálya- és járműfejlesztések eredményeként.

Az új autóbusz menetrend új járatokkal, ütemes közlekedéssel biztosít a korábbinál kedvezőbb és az egyéni közlekedéssel szemben versenyképesebb szolgáltatást. A MÁV és a Volánbusz egységes stratégiai irányítása révén pedig összehangolt vasúti és buszos csatlakozások szolgálják a kényelmesebb eljutást.

Újítások a Dunántúlon

A Dunántúlon a nagyvárosok közötti közlekedést, illetve a Balaton elérését az új Helikon InterRégió vonatok jelentősen javítják, melyek Győr–Celldömölk–Keszthely–Fonyód–Kaposvár útvonalon egész nap kétóránként közlekednek. Zalaegerszeg és Keszthely között hajnaltól késő estig óránként, csúcsidőben 30 percenként közlekednek az autóbuszok.

Az integráció célja

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója mérföldkőnek nevezte a december 13-i menetrendváltást, mert az új menetrend már a MÁV és a Volánbusz egységes stratégiai irányítása által elérni kívánt céloknak megfelelően készült. A közúti-vasúti közösségi közlekedési szolgáltatást összehangoltan és fenntartható módon kell biztosítani, úgy, hogy az vonzóbbá és versenyképesebbé váljon. Az integráció célja az egységes menetrend, egységes utastájékoztatás, egységes jegyértékesítés megteremtése.

A közösségi közlekedés egy rendszer, ennek szerves része a helyközi és a helyi közlekedés, ezért ezek összekapcsolása kiemelten fontos. A versenyképes, modern és összehangolt közösségi közlekedés megteremtéséhez a következő években mindenképpen szükségesek a fejlesztések, a járműpark és a pályahálózat felújítása. A végső cél a tarifaközösség megteremtése 2022-re, a megbízhatóbb, kényelmesebb és olcsóbb utazások biztosítása érdekében.

Többen válasszák a közösségi közlekedést

Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: a Volán-társaságok integrációjának egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy rugalmasabban és racionálisabban szervezhető a helyközi közlekedés. A MÁV-val való szoros együttműködéssel ez tovább folytatódik, ami jelentősen hozzájárul az utaselégedettség növeléséhez. A vasútvállalat és a busztársaság más-más területen szolgáltat hatékonyan, ezek az erősségek azonban most összeadódnak. A közös menetrendfejlesztés, továbbá a rá- és elhordó autóbuszos szolgáltatások kialakítása biztosítja a megfelelő csatlakozásokat, a térségi központok, megyeszékhelyek és a főváros egyszerű, gyors és kényelmes megközelítését. Minden korszerűsítés azt a célt szolgálja, hogy egyre többen válasszák a közösségi közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezethez.

Megújul az internetes jegyvásárlás is

A vasárnap életbe lépő új menetrenddel egy időben a jegyértékesítés is előnyös változásokat tartogat az utazóközönségnek, mostantól egy vadonatúj Elvira internetes jegyváltási rendszert használhatnak a vonattal utazók a menetjegyek megvásárlásához.

Az új Elvira használatakor a legszembetűnőbb változást a modern, letisztult kezelőfelület nyújtja. A másik kiemelt fejlesztés, hogy a MÁV applikációval közös felhasználói fiókot használhatnak a felhasználók, így az új Elvirán megvett jegy a MÁV appban is megjelenik, valamint e-mailben is megkapja PDF formátumban. Ezáltal a jegyet letölthetik, kinyomtathatják, vagy továbbíthatják annak, akinek a nevére szól. A vásárláshoz és az utazáshoz szükséges adataikat egyetlen kényelmes felületen kezelhetik, szükség esetén módosíthatják az utasok. Bármelyik felületen kezdeményezhetnek jegyvisszatérítést az online vásárolt jegyekre, ha a vásárlási feltételeknél ez a lehetőség nem volt kizárva. A felhasználók az elmentett számlázási- és bankkártya-adataikat is használhatják a webes és az applikációs felület esetében is.

Az elmúlt időszakban számos fontos újítással bővült a MÁV mobilalkalmazás is. A legújabb verziófrissítés után a MÁV applikációban megváltott belföldi vasúti menetjegyek és egyes nemzetközi START ajánlatok esetén a sikeres vásárlást visszaigazoló e-mail tartalmazza a jegyeket PDF formátumban is. Ezeket ellenőrzéskor kinyomtatva vagy arra alkalmas eszköz képernyőjén lehet bemutatni – olvashatjuk a MÁV sajtóközleményében.